Raúl Ruidíaz es nuevo jugador de Atlético Grau y disputará la Liga 1 2025. Tras varios días de incertidumbre sobre su futuro, el delantero nacional fue oficializado este jueves 3 de abril como nuevo futbolista del cuadro Albo. De esta forma, tras su exitoso paso por el Seattle Sounders de la MLS, el atacante de 34 años continuará su carrera en el fútbol peruano. Antes de fichar por el conjunto piurano, la 'Pulga' fue vinculado a Universitario y Ayacucho FC, donde estuvo cerca de ir.

Este jueves, Raúl Ruidíaz fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez y declaró sobre varios temas. El delantero contó que el técnico Ángel Comizzo fue clave en su decisión de firmar por Atlético Grau. Como se recuerda, ambos coincidieron en Universitario en el 2013, temporada en la que salieron campeones nacionales.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz tras firmar por Atlético Grau?

"Ángel Comizzo influyó mucho en mi decisión de ir a Atlético Grau. Pasamos lindos momentos en el 2013, así que conversamos y estoy feliz por eso", comentó. Por otro lado, reconoció que estuvo muy cerca de llegar a Ayacucho FC, pero que finalmente no se dio tras algunos cambios a última hora que hicieron los Zorros.

"Lo de Ayacucho estuvo muy avanzado, pero no llegamos a un acuerdo. No se concretó, estaba todo arreglado pero en las últimas horas cambiaron (algunos términos en el contrato) y no me pareció correcto. Pero igual les agradezco el interés. Conversamos muchas semanas, así que agaredecerles", indicó.

Según se conoció, en el momento de firmar, Ayacucho FC modificó algunas condiciones y también el tiempo del contrato, lo que generó que Raúl Ruidíaz diera un paso para atrás.

Al ser consultado sobre si este paso lo da pensando en un futuro volver a Universitario, aseguró que no y que ahora está mentalizado solo en el cuadro piurano.

"No, ahorita estoy enfocado en Atlético Grau, voy a ponerme físicamente muy bien. (...) Quiero aportar mi granito de arena para que Grau siga en lo más alto. Los objetivos con el club para este año es ganarlo todo. Voy a ponerme a punto y apoyarlos. Se siente bonito (que la gente de la 'U' te pida), pero estoy muy feliz de haber firmado por Atlético Grau. Vamos a darolo todo", sostuvo.

PUEDES VER: Atlético Mineiro denunciará a Cienciano ante Conmebol por falta de infraestructura y agua para los jugadores

¿Raúl Ruidíaz fue contactado por Alianza Lima?

El exjugador de la selección peruana negó que en este tiempo haya sido contactado por Alianza Lima o Sporting Cristal. "No, no. De otros clubes sí, pero con ello no. Llegó lo de Atlético Grau y lo concretamos", contestó.