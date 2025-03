La selección peruana sufrió una dolorosa derrota frente a Venezuela y complicó sus chances de meterse en zona de repechaje de las Eliminatorias 2026. El árbitro chileno Cristian Garay se convirtió en el protagonista del partido debido a varias acciones polémicas, una de ellas fue el penal que cobró a favor de la Vinotinto y derivó en el tanto del veterano goleador Salomón Rondón.

Al finalizar el partido, el arquero Pedro Gallese expresó un fuerte mensaje sobre el accionar del colegiado. Además, reveló la conversación que sostuvo con Carlos Zambrano, quien cometió la falta en el penal.

Pedro Gallese apuntó contra el árbitro del Perú vs Venezuela

Al popular 'Pulpo' le pareció "algo raro" que, estando Chile en la pelea por el repechaje, la Conmebol decidiera programar a un árbitro de esta nacional para un cotejo que involucra a 2 rivales directos.

"No vi muy bien las jugadas polémicas, por lo que no estoy seguro si hubo mano en el gol nuestro o si fue falta en el penal de ellos. Lo que sí hubo fueron 'faltitas' que el árbitro cobró en contra y con eso nos fue metiendo, pero ya está. Pienso que en esta fecha doble se vio a otro Perú y mientras haya puntos en disputa vamos a seguir peleando", mencionó ante los medios.

Por otra parte, Pedro Gallese cuestionó que durante la transmisión no se repitieran algunas jugadas puntuales y que el VAR no intervenga. Asimismo, mencionó que Zambrano solo fue a disputar el balón y que el árbitro decidió no revisar la acción.

"Pregunté a varios amigos que vieron las jugadas por la televisión y me dijeron que no hubo repeticiones ni en los jalones contra nuestros jugadores en área venezolana, ni en el gol que nos anularon. En el penal que nos cobran Carlos (Zambrano) me dice que va a disputar el balón, el árbitro no dudó y no quiso ir al VAR para ver la jugada", apuntó.

¿Por qué no repitieron las jugadas en el Perú vs Venezuela?

De acuerdo a Diego Rebagliati, Movistar Deportes le solicitó a la señal internacional (encargada de la emisión del cotejo) la repetición de las jugadas polémicas, pero dicha petición fue ignorada.

“Quiero avisar, porque mucha gente nos está escribiendo, que de Movistar Deportes no depende qué jugadas se repiten. Nosotros pedimos las repeticiones de las jugadas polémicas en el área de Venezuela, pero la señal internacional decidió no ponerlas. No hemos podido ver ni el jalón a Paolo Guerrero, ni la mano que reclamaban con tanta vehemencia desde el banco de Perú. No vimos la repetición porque la señal internacional decidió no poner ninguna de las dos jugadas”, explicó.