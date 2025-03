Diego Rebagliati explicó por qué no se dieron algunas tomas durante el partido entre Perú vs Venezuela. Foto: captura/Movistar Deportes

Diego Rebagliati explicó por qué no se dieron algunas tomas durante el partido entre Perú vs Venezuela. Foto: captura/Movistar Deportes

Diego Rebagliati explotó tras la derrota de Perú ante Venezuela debido a que la transmisión internacional no pasó las imágenes de dos jugadas polémicas en el área de la Vinotinto, donde existieron dos posibles penales a favor de la Bicolor. El periodista y comentarista del duelo de la selección detalló que Movistar Deportes no se encarga de eso; sin embargo, lo pidieron a la señal internacional, que decidió no pasar ninguna de las repeticiones.

Las jugadas de las cuales se pidió repetición fue la de un jalón a Paolo Guerrero en el área de Venezuela, que el árbitro chileno Cristian Garay decidió no revisar en el VAR. La otra polémica se dio tras una mano de un jugador llanero, lo que pudo ser un penal a favor de Perú y que fue reclamado por el banquillo nacional; sin embargo, Gary decidió ignorar el pedido.

Diego Rebagliati reveló motivos por los cuales Movistar Deportes no repitió las polémicas de Venezuela

Luego de la derrota de Perú por 1 a 0 contra Venezuela, Diego Rebagliati tomó unos minutos de la transmisión para explicar las razones del por qué no pasaron las repeticiones de las polémicas de los locales, que pudieron culminar en dos penales a favor de la Bicolor. Según el comunicador, Movistar Deportes hizo el pedido a la señal internacional, encargada de la emisión del cotejo, pero ignoraron la petición.

“Quiero avisar, porque mucha gente nos está escribiendo, que de Movistar Deportes no depende qué jugadas se repiten. Nosotros pedimos las repeticiones de las jugadas polémicas en el área de Venezuela, pero la señal internacional decidió no ponerlas. No hemos podido ver ni el jalón a Paolo Guerrero, ni la mano que reclamaban con tanta vehemencia desde el banco de Perú. No vimos la repetición porque la señal internacional decidió no poner ninguna de las dos jugadas”, señaló.

Posteriormente, señaló su frustración tras no tener certeza de que, en efecto, las polémicas no fueron penal. “Muy frustrado con eso, porque la señal internacional no nos mostró una imagen clara ni del penal de Zambrano ni de la mano de Reyna, que la revisa el árbitro del VAR y si solo la vio con las imágenes que tenemos nosotros, no sé cómo puede certeza al 100% de que hubo mano”, agregó.