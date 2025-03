La reciente derrota de la selección peruana ante Venezuela generó un estado de indignación tras un polémico momento en el tiempo de descuento. Un remate de Paolo Guerrero, que pudo cambiar el rumbo del partido, fue desviado por un defensor rival con la mano; sin embargo, el árbitro chileno Cristian Garay no cobró penal.

La acción ocurrió en el minuto 91, cuando el balón impactó en el brazo del defensor llanero. La controversia se desató cuando se reclamó un penalti al juez central, quien decidió no sancionar la falta. Ante la presión y la confusión, la Conmebol optó por hacer públicos los audios del VAR.

"No, pegada al cuerpo. Pega primero en el cuerpo. Ambos defensores con el brazo pegado al cuerpo. Pega en la mano derecha, pero el brazo está pegada al cuerpo, y si no pega en la mano, pega en el cuerpo. El brazo se encuentra siempre en posición natural", se escucha en el video.

Paolo Guerrero explotó contra terna arbitral chilena tras derrota de Perú

Al finalizar el partido, el delantero de la selección peruana expresó su descontento por la designación de árbitros chilenos para el crucial encuentro. El 'Depredador' consideró que la Conmebol debería optar por réferis de otras nacionalidades en partidos tan significativos para la Bicolor. Su postura refleja la preocupación por la imparcialidad en un choque decisivo para el equipo nacional.

"Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poder una terna chilena. Tienen que ponernos árbitros argentinos o uruguayos, pero no nos pongan un chileno. No me jodan", manifestó de manera iracunda para las cámaras de Movistar Deportes y se retiró de la entrevista.