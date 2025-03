Alianza Lima atraviesa un gran momento deportivo en este inicio de temporada. En la Copa Libertadores 2025, los íntimos superaron con éxito las 3 fases previas y clasificaron a la fase de grupos del certamen continental. En la Liga 1, el equipo que dirige Néstor Gorosito solo ha perdido una vez y se encuentra líder del Torneo Apertura junto a Melgar. En este sentido, José Bellina, gerente deportivo del club victoriano, destacó los logros del equipo hasta el momento, pero, por el momento, evitó poner a los blanquiazules por encima del clásico rival: Universitario.

En una entrevista para el programa de YouTube 'Los Reba', José Bellina fue consultado sobre si considera que, tras lo hecho por el momento en la Libertadores y el Apertura, Alianza Lima se encuentra por encima de Universitario y respondió que no. El directivo explicó que primero deben derrotar al cuadro crema para demostrar ello y precisó que el clásico de la fecha 7 será una buena ocasión para evidenciar el buen presente de los íntimos.

¿Qué dijo José Bellina sobre Alianza Lima y Universitario?

"No, por encima no. En esto, sin un análisis tan profundo detrás, lo veo como una pelea de box, como un campeonato de box. Está el campeón, bueno anda pégale al campeón. Hasta que no le pegues, a mí no me digas que eres el mejor. En tres semanas en el clásico tenemos la posibilidad de probarlo", explicó.

Además, el gerente deportivo destacó la campaña que viene realizando los de Néstor Gorosito y confesó que el parón por la fecha doble de las Eliminatorias 2026 caerá bien en el plantel debido al cansancio que se ha comenzado a sentir tras los constantes partidos.

"Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido fantástico, el equipo está muy bien, la para nos viene bien. La fatiga, más cognitiva que física, que tenía Alianza Lima ya estaba pesando. Pero que somos mejores ahorita que Universitario tenemos que probarlo (en el clásico), tenemos que ir a ganarles", agregó.