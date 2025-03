Programación fecha 5 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canales de transmisión

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, que se jugará desde este viernes 7 al lunes 10 de marzo, nos traerá partidazos más que atractivos como por ejemplo el choque entre FBC Melgar vs Sporting Cristal en el Monumental de la UNSA o el Sport Boys vs Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

La jornada arranca este viernes con el duelo entre Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso, luego Alianza Lima vs Ayacucho FC por la noche en Matute; el sábado tenemos UTC vs Alianza Atlético, Sport Huancayo vs ADT Tarma y FBC Melgar vs Sporting Cristal; luego, el domingo tendremos el Sport Boys vs Universitario de Deportes y Cienciano vs Comerciantes Unidos; finalmente, el lunes se acaba la fecha con Atlético Grau vs Los Chankas y Deportivo Binacional vs Juan Pablo II. Cabe resaltar que Cusco FC es el cuadro que descansa.

Programación fecha 5 Torneo Apertura Liga 1 2025

Viernes 7 de marzo

Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Sábado 8 de marzo

UTC vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Sport Huancayo vs ADT Tarma

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max.

FBC Melgar vs Sporting Cristal

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Domingo 9 de marzo

Sport Boys vs Universitario

Hora: por confirmar

Canal: Golperu.

Cienciano vs Comerciantes Unidos

Hora: 7.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Lunes 10 de marzo

Atlético Grau vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Deportivo Binacional vs Juan Pablo II

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP Puntos 1 Deportivo Garcilaso 4 3 1 0 10 2 Melgar 3 3 0 0 9 3 Alianza Lima 4 3 0 1 9 4 ADT Tarma 4 2 2 0 8 5 Universitario 3 2 1 0 7 6 Sport Boys 4 2 1 1 7 7 Sporting Cristal 4 2 1 1 7 8 Sport Huancayo 4 2 1 1 7 9 Alianza Atlético 4 2 1 1 7 10 Ayacucho FC 4 1 1 2 4 11 Cusco FC 4 1 1 2 4 12 Deportivo Binacional 3 1 0 2 3 13 Atlético Grau 3 1 0 2 3 14 Los Chankas 2 0 2 0 2 15 Comerciantes Unidos 3 0 2 1 2 16 Cienciano 3 0 1 2 1 17 Alianza Universidad 4 0 1 3 1 18 UTC 3 0 1 2 1 19 Juan Pablo II 3 0 0 3 0

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2025?

DIRECTV, compañía líder en transmisiones deportivas, transmitirá el Torneo Apertura de la Liga 1, a través del servicio satelital de televisión y de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO.

Los partidos de la primera división peruana estarán disponibles en la señal L1 Max (canales 604/1604 HD), mientras que la señal L1 (canales 603/1603 HD) contará con repeticiones, previas y el minuto a minuto de los encuentros.