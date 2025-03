UFC 313 EN VIVO Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev: ¿cuánto dinero se llevará el ganador en Estados Unidos?

UFC 313 promete ser una noche llena de acción en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El evento principal tendrá como protagonista a Alex Pereira, ya que pondrá en juego su título semicompleto ante el desafiante Magomed Ankalaev, en lo que se perfila como una batalla épica por la supremacía en la división. Sin duda, una de las peleas más esperadas de los últimos años por los fanáticos de las MMA.

El evento también contará con un par de combates coestelares de alto nivel, entre los cuales destacan Justin Gaethje enfrentando a Rafael Fiziev. La cartelera, repleta de talento, se completa con los enfrentamientos de Jalin Turner vs Ignacio Bahamondes y Amanda Lemos vs Iasmin Lucindo, lo que asegura una noche imperdible para los fanáticos de este deporte.

Así luce el vigente campeón de la UFC, división semipesados | Foto: ESPN

¿Cuánto ganará el ganador de la pelea estelar entre Alex Pereira vs Magomed Ankalaev por la UFC en Las Vegas?

Alex Pereira será el luchador mejor pagado de UFC 313, con una bolsa garantizada de US$1 millón y ganancias adicionales de US$42 mil por patrocinio. Si el evento supera las expectativas de ventas de PPV, el brasileño podría alcanzar hasta US$3.5 millones. Por su parte, Magomed Ankalaev, aunque será el retador, tiene una bolsa garantizada de US$750 mil y ganancias cercanas a los US$1.8 millones, dependiendo de la venta de PPV.

¿Cuál es la insólita apuesta entre Pereira y Ankalaev en la UFC 313 en Estados Unidos?



La rivalidad entre los dos peleadores ha escalado en las últimas semanas, con Pereira retando a Ankalaev a una apuesta de US$200.000 para caridad. Este desafío ha alimentado la tensión entre ambos, lo que ha generado una gran expectativa para el combate. A través de las redes sociales, Ankalaev no ha dudado en mostrar su desdén hacia el campeón, anunciando que buscará terminar la pelea rápidamente. El ruso no se ha casado de criticar al vigente campeón mundial e incluso le faltó el respeto en la conferencia de prensa.

¿Qué esperar de UFC 313 y sus combates destacados en el evento de Las Vegas?



UFC 313 no solo se limita al enfrentamiento entre Pereira y Ankalaev. La cartelera también incluye combates clave como el de Justin Gaethje vs Rafael Fiziev, dos de los luchadores más temidos en la división. Jalin Turner y Ignacio Bahamondes prometen dar espectáculo en su pelea, mientras que Amanda Lemos buscará mantener su dominio ante Iasmin Lucindo en otro combate que no dejará indiferente a nadie.