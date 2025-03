Las recientes redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en Nueva York han desatado un clima de pánico entre la comunidad latina. Los operativos, centrados en barrios predominantemente hispanos, han generado un éxodo masivo de residentes y un grave impacto en la actividad comercial. La incertidumbre sobre las deportaciones ha llevado a muchas familias a ocultarse, dejando las calles vacías y los comercios sin clientes, según The New York Times.

El miedo por arrestos y deportaciones está afectando profundamente a los inmigrantes que viven en estos vecindarios, dado que muchos de ellos temen que las redadas puedan extenderse a otras áreas de la ciudad. Las autoridades han intensificado los controles, pero esto solo ha incrementado la preocupación de una comunidad ya vulnerable. Los comerciantes, especialmente los pequeños empresarios latinos, también sienten el peso de esta crisis, ya que las ventas han caído drásticamente debido a la ausencia de clientes.

Donald Trump en la 'Casa Blanca' | Foto: CNN

¿Cuál fue el impacto que generaron las redadas ICE a las comunidades inmigrantes en Nueva York?

El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado cambios en la rutina diaria de los inmigrantes en Nueva York, según The New York Time. El reconocido diario reportó que algunas familias han optado por no enviar a sus hijos a la escuela por temor a que sean separados de sus padres. Además, los abogados especializados en inmigración han recibido un aumento significativo en las consultas, con hasta 700 llamadas diarias, en comparación con menos de 100 antes de la toma de posesión de Trump.

Associated Press indicó que la presión federal sobre las ciudades santuario ha incrementado la tensión política. Nueva York ha mantenido su postura de limitar la cooperación con las autoridades de inmigración, lo que ha generado reacciones en el Congreso y entre funcionarios locales.

¿Cómo afectó las redadas de ICE en Nueva York a los diversos restaurantes y negocios?

Negocios ubicados en diferentes condados de Nueva York, con alta población de inmigrantes, han registrado una baja notoria en sus ingresos. The New York Times informó en que Corona Plaza, restaurantes y panaderías han perdido hasta 700 mil dólares diarios. A ello se suma, un conocido restaurante guatemalteco que reportó un descenso hasta la mita de las ventas y una panadería colombiana también tuvo una caída similar. Del mismo modo, eb Brooklyn, locales como Labay Market en Little Caribbean han registrado un descenso del 25 %, según Business Insider.