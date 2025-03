Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev: horarios y en qué canales ver la UFC 313 en California, Texas y Florida

Una de las peleas más esperadas de la UFC llega este sábado en Las Vegas, Estados Unidos. Alex Pereira defenderá una vez más su título mundial semipesado ante el peligroso retador ruso Ankalaev. El brasileño parte ligeramente como favorito, ya que el combate será muy parejo en el octágono de la UFC 313. Ambas estrellas tienen experiencia y son respetadas por estilos y efectividad en la jaula más conocida de la MMA.

El brasileño, campeón en kickboxing, buscará la gloria absoluta para convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia de UFC. En cambio, el polémico luchador ruso quiere demostrar que es el mejor del mundo en la actualidad. Además, en el evento coestelar los fanáticos serán testigos de la revancha entre Justin Gaethje y Rafael Fiziev luego de un emocionante primer duelo en 2023. Por este motivo, los hinchas de la UFC que viven Texas, California y Florida no quieren perderse ningún detalle del evento.

Pereira es el campeón mundial y puede convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia UFC | Foto: ESPN

¿A qué hora y dónde ver la pelea entre Alex Pereira vs. Ankalaev en California, Florida y Texas?

En Estados Unidos la transmisión completa estará a cargo de ESPN+ mediante PPV, mientras que las peleas preliminares se podrán mirar en ESPN 2 y Fubo en señal de streaming online. Elige tu mejor opción y no te pierdas la transmisión minuto a minuto la estelar de la UFC 313: Pereira vs. Ankalaev. Asimismo, Fiziev buscará su revancha ante el estadounidense Justin Gaethje.

Puedes seguir la transmisión de UFC 313, combates preliminares, desde los Estados Unidos a partir de las 18:00 horas ET y a las 22:00 horas ET las peleas estelares como la Pereira vs. Ankalaev. A continuación, los horarios completos para verlo desde California, Florida y Texas.

California: 0:45 a.m.

Texas: 11:45 p.m.

Florida: 0:45 a.m.

Washington, Oregón, Nuevo Hampshire, Nevada: 9:45 p.m.

¿Cómo llega Alex Pereira a la defensa de su título mundial semipesado por la UFC 313 en Las Vegas., Estados Unidos?

El T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, será testigos de una de las peleas más esperadas de los últimos años en la división semipesados. 'Poatan' o también conocido como el 'Guerrero del Amazonas', de 37 años, consiguió el título mundial de peso semipesado de la UFC ante Jiří Procházka por TKO, el 11 de noviembre de 2023. Mientras que la última pelea que tuvo fue ante Khalil Rountree el 5 de octubre de 2024 y la ganó por asombroso TKO. El brasileño es un peligroso striker y fue campeón mundial den kickboxing.

Además, cuenta con casi diez años en las grandes ligas y llega al octágono con un historial de 12 victorias (diez por KO y dos por decisión), dos derrotas (una por KO y otra por sumisión), y ningún empate. Es importante destacar que caída fue el 8 de marzo de 2023, Israel Adesanya le ganó por KO.

¿Cómo llega el temido retador ruso, Magomed Ankalaev, a la UFC 313 en Las Vegas, Estados Unidos?

Usualmente, juega con la hinchada en contra por su nacionalidad y los polémicos comentarios que hace previo a sus combates. Sin embargo, la fuerza mental que posee es impresionante, cuenta con 32 años y llega en el mejor momento de su carrera. Ankalaev lleva 11 años como peleador profesional y está con una racha de 19 triunfos (diez por KO y nueve por decisión), una caída (por sumisión), y una igualdad. A ello se suma, una estadística muy positiva en cuanto a la cantidad de peleas ganadas: 11 triunfos en sus últimos 12 enfrentamientos.