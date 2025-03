El Corinthians de Brasil ya había dejado dudas en la Copa Libertadores al ganarle con sufrimiento a la Universidad Central de Venezuela por la fase 2. Ante Barcelona de Ecuador, por la tercera ronda preliminar, se vio la peor versión del Timao en el torneo continental, pues el equipo de André Carrillo cayó goleado 3-0 y está con un pie fuera de la competencia.

El delantero peruano jugó todo el segundo tiempo en Guayaquil, pero poco pudo hacer por evitar la derrota. Un día después del partido, publicó un sentido mensaje en redes sociales para excusarse por el mal resultado, pero los 'torcedores' del conjunto paulista, lejos de criticarlo, lo alentaron a seguir esforzándose.

Hinchas de Corinthians apoyan a André Carrillo pese a goleada

En la red social Instagram, los hinchas del Corinthians le dejaron comentarios positivos a Carrillo. La mayoría de sus seguidores destacaron al atacante como el único que trató de hacer algo distinto y cuestionaron la decisión del DT Ramón Díaz de no alinearlo como titular.

"¡Vamos, Carrillo! Eres una esperanza para los alvinegros", "Es un desperdicio dejarte en el banquillo para un partido tan importante", "El único que se salva, nunca dejando al equipo", "El único que trató de cambiar el juego", "No puedes ser reserva. ¡Nunca!", "El único que lo intentó ayer. ¡Eres un monstruo!", "Arriba Carrillo, vamos a tratar de recuperarnos en casa", "No es tu culpa, hermano. Corinthians es gigante, no merece ese sufrimiento", "Eres el único que no limita los comentarios",

André Carrillo se disculpó con los hinchas: "No estuvimos a la altura"

Este jueves por la mañana, André Carrillo se pronunció tras el duro tropiezo del Corinthians. El seleccionado peruano confió en que el Timao se hará fuerte en casa para darle vuelta a la llave e instó a los hinchas a no dejar de apoyar al equipo.

"Sin disculpas. Ayer no estuvimos a la altura de lo que representa este club y lo que nuestros fans se merecen. Sabemos que decepcionamos y somos los primeros en asumir responsabilidades. Pero esto aún no ha terminado, mientras haya una oportunidad, lucharemos hasta el final. En casa, con nuestra gente, daremos todo para cambiar esta historia. Juntos somos más fuertes", indicó.