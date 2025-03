Alianza Lima no quiere dejar pasar la gran oportunidad de poner su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Néstor Gorosito mostró un gran nivel en Chile y se impuso 2-1 ante Deportes Iquique por el partido de ida de la tercera ronda del certamen. Lo acontecido en el Estadio Tierra de Campeones no solo tuvo repercusión en suelo peruano, desde territorio argentino hicieron eco del triunfo blanquiazul.

La prensa del país gaucho, que recordó la eliminación de Boca Juniors a manos de los victorianos, realizó un análisis del triunfo de Alianza; sin embargo, sorprendieron con sus palabras sobre el DT íntimo.

Prensa argentina le deja su 'chiquita' a Gorosito

El diario Olé reparó en una polémica que tuvo lugar luego del descuento de Iquique: en dicha acción el balón pegó en el brazo del lateral Guillermo Enrique. "(...) Y llegó la polémica tras un córner: la pelota dio en el brazo de Guillermo Enrique. La mano ampliaba el volumen del cuerpo. El referí brasileño Flavio Rodríguez de Souza no la vio. Tampoco la asistente, Neuza Back. No se entendió por qué no lo llamaron del VAR a revisión...", señalaron.

Luego de asombrarse porque el VAR no intervino, el citado medio le dejó una 'chiquita' a Néstor Gorosito. "Esta vez Pipo no puede quejarse por los errores arbitrales. Nadie le cuestiona nada. Pasó a El Nacional, sorprendió al Planeta Fútbol al eliminar a Boca y ahora siente muy cercano un puesto en la Copa Libertadores, un torneo en el cual los peruanos pocas veces se muestran competitivos y Alianza Lima lo está haciendo", concluyeron.

Recordemos que durante el desarrollo de la serie entre Alianza Lima y Boca Junior, correspondiente a la fase 2 de Copa Libertadores, el estratega argentino fu muy crítico sobre el accionar de los árbitros en ambos cotejos.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima vs Deportes Iquique?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs Deportes Iquique se disputará el próximo martes 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. El decisivo compromiso se podrá ver en Perú a partir de las 7.30 p. m. (9.30 p. m. en horario chileno).