André Carrillo lleva poco menos de seis meses en el Corinthians, pero prácticamente ya está consolidado como uno de los titulares. El extremo peruano viene destacando sobre todo en esta Copa Libertadores 2025, con un gol y una asistencia que resultaron claves para la clasificación del Timao a la fase 3 del torneo continental.

En la previa del partido de ida contra Barcelona SC, la 'Culebra' se confesó al asegurar que la única forma en que puede hacer historia con el cuadro brasileño es ganar títulos. Por ello, apuntó a ir paso a paso en el certamen para llegar primero a la fase de grupos.

André Carrillo sobre Corinthians: "Para dejar huella hay que levantar títulos"

"Representando al Corinthians, el objetivo es pasar a la fase de grupos e ir paso a paso. Para dejar una huella aquí en el club, un club tan grande como el Corinthians, no se trata solo de ganar partidos. Se trata de levantar títulos, ganar trofeos y de esa manera harás tu nombre en el club", declaró Carrillo en entrevista con Globoesporte.

El peruano explicó que su decisión de fichar por el elenco paulista fue porque extrañaba la exigencia que no tenía en el fútbol árabe. "Estuve en Arabia Saudita, no quería la presión de los aficionados, pero llega un punto en el que la echas de menos. Tenía amigos que decían: 'en Brasil no tendrás vida, es partido tras partido, viajando'. Pero a mí me gusta así, tener competencia, estar con mis compañeros en el hotel. Cuando el grupo es bueno todo se vuelve más fácil", indicó.

Además, aclaró que no pidió más dinero para aceptar la oferta del Corinthians: "Cuando Fabinho (Soldado, director ejecutivo de fútbol) me llamó y me envió el contrato, dije: 'Perfecto, acepto'. Ni siquiera pedí un más o un menos real, estuve de acuerdo con todo, tenía muchas ganas de venir aquí".

¿A qué hora juega André Carrillo en Corinthians vs Barcelona SC?

El partido de ida entre Corinthians y Barcelona SC, por la ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2025, se juega este miércoles 5 de marzo a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil. Carrillo se perfila como parte del once titular en el equipo de Ramón Díaz.