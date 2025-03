La histórica eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima sigue generando repercusión en suelo argentino. A pesar de que ya pasaron muchos días, la prensa del vecino sigue lamentando que el conjunto de Fernando Gago cayera contra los de Néstor Gorosito y no sea el rival de Deportes Iquique por uno de los boletos a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La recordada tanda de penales entre íntimos y xeneizes fue uno de los temas que más polémica causó. En dicha instancia, el DT de Boca sorprendió al reemplazar al experimentado Agustín Marchesíon por Leandor Brey.

Entrenador de penales de Boca Juniors sobre la tanda de penales ante Alianza Lima

En medio de este panorama, Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors, se pronunció sobre lo acontecido en el partido de vuelta contra Alianza Lima. El exportero, que formó parte del estudio de pateadores del equipo de Gorosito, brindó detalles de la preparación que realizaron y reconoció el mérito de los jugadores blanquiazules.

“De los cinco penales, fuimos a tres. A veces cuando están muy bien pateados, por más que vayas... Cuando están bien pateados también vale el gol, a veces no se puede llegar a cubrir todo. Pero bueno, de los 5 y 3 tuvimos la posibilidad de ir donde iba la pelota y no tuvimos la suerte de atajarlo”, reveló en diálogo con el diario Olé.

El boliviano Viscarra fue el héroe en la tanda de penales entre Alianza Lima y Boca Juniors. Foto: AFP.

Por otra parte, Gayoso evitó entrar en detalles sobre el cuestionado cambió de arqueros que realizó Gago. "La verdad que no sé qué decir sobre eso. No tengo una opinión formada. La verdad que uno siempre quiere que las cosas salgan bien. Seguramente trató de hacerlo mejor. A veces sale, a veces no. No estoy al tanto de lo que pasó", concluyó.

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Boca Juniors en la Bombonera?

Boca Juniors se impuso por 2-1 ante Alianza Lima en el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores; sin embargo, gracias al resultado de la ida, los victorianos lograron forzar una definición por penales. En dicha instancia se impusieron por 5-4 y eliminaron al gigante argentino.

Este suceso causó mucho revuelo entre los aficionados de Boca, pues el club realizó una millonaria inversión para ganar el certamen después de 17 años. Por si fuera poco, la caída ante los peruanos, también los dejó afuera de la Copa Sudamericana y sin la posibilidad de disputar torneos Conmebol en el 2025.