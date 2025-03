Erick Noriega es uno de los jugadores que más está destacando en Alianza Lima desde su regreso a mediados del 2024. El defensa central de la selección peruana hizo su retorno a La Victoria tras su paso por Comerciantes Unidos. Desde ese momento, se ganó un lugar en el once inicial hasta el día de hoy. El popular 'Samurái' se formó en las divisiones menores del cuadro íntimo y luego viajó a Japón por asuntos familiares. Después de algunos años, regresó al Perú.

Antes de volver a vestir los colores de Alianza Lima en el 2024, Erick Noriega contó que en años anteriores en el cuadro victoriano le negaron la posibilidad de ir a primera cuando quiso probarse. Esta revelación la hizo en el adelanto de una entrevista que publicó la periodista de L1 MAX Darinka Zumaeta para su programa streaming 'Al Volante'.

PUEDES VER: Revelan que Raúl Ruidíaz ya negocia con club tras fallido regreso a Universitario y frustrado fichaje por Sport Boys

Erick Noriega contó sobre su frustrado regreso a Alianza Lima hace años

"Incluso en ese momento fui a pedir una prueba a Alianza Lima, que me mandaron a la reserva. Y al final me dijeron que no me iban a subir a la primera división", dice el futbolista de 23 años.

En ese momento, Darinka Zumaeta le pregunta a Noriega quién estaba al mando del conjunto blanquiazul en ese año y respondió que 'Chicho' Salas, quien salió bicampeón con el elenco íntimo en el 2022. "En ese momento estaba 'Chicho' Salas", contestó.

¿En qué equipos jugó Erick Noriega?

El futbolista de 23 años inició su carrera profesional en el Perú, luego tuvo que viajar a Japón por asuntos familiares. Hace algunos años, Noriega retornó al territorio nacional y continuó con su carrera profesional en la Universidad San Martín.