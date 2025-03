FPF suspendió el Juan Pablo II vs Melgar: clubes fueron notificados, pero no les dieron los motivos

El partido entre Juan Pablo II vs Melgar se iba a jugar en Trujillo. Foto: composición LR/FBC Melgar/Juan Pablo II

El partido entre Juan Pablo II vs Melgar se iba a jugar en Trujillo. Foto: composición LR/FBC Melgar/Juan Pablo II

El partido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 entre Juan Pablo II vs FBC Melgar programado para el domingo 2 de marzo fue suspendido por la Federación Peruana de Fútbol. Los equipos fueron notificados de dicha medida, pero no les precisaron la razón, según el periodista Kevin Pacheco.

El Dominó llegaba a este compromiso invicto con 9 puntos en el certamen local y con la alegría de clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025 luego de vencer a Deportes Tolima, mientras que los de Chongoyape perdieron 1-0 ante Alianza Lima en Matute.

FPF suspende el Juan Pablo II vs Melgar

El máximo ente rector del fútbol peruano le notificó a los clubes involucrados, este viernes 28 de febrero, que el cotejo que se iba a disputar este domingo 2 ya no se jugará en la fecha inicialmente programada.

"FPF acaba de suspender el partido entre Juan Pablo II vs Melgar, programado en Trujillo para el domingo a las 3.30 p. m. Clubes acaban de ser notificados. Aún no se les ha detallado motivos", expresó el citado comunicador en X.

El Juan Pablo II vs Melgar no se jugará este domingo 2 de marzo. Foto: captura de X/Kevin Pacheco

¿La suspensión tiene relación con la tragedia en Real Plaza Trujillo?

Minuto después de lanzar la información de la suspensión del duelo, Kevin Pacheco mencionó que la versión oficial de la FPF es que el recinto trujillano no pasó la inspección de Defensa Civil tras la tragedia en el Real Plaza de la ciudad.

"La versión oficial de la Liga 1 es que el partido entre Juan Pablo II vs Melgar no se jugará debido a que el Estadio Mansiche no pasó la aprobación de Defensa Civil luego de la tragedia que se vivió el último viernes en un centro comercial de Trujillo", agregó el periodista en X.

FPF también había suspendido el Atlético Grau vs Universitario de la fecha 3

Hace una semana, a través de un comunicado oficial, la FPF también anunció la suspensión del Atlético Grau vs Universitario. Además, lamentó lo sucedido y extendió su solidaridad a los ciudadanos afectados.

"Frente a esta situación que enluta a la región La Libertad y a nuestro país, comunicamos que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) postergará el partido correspondiente a la fecha 3 Torneo Apertura de la Liga 1 2025 entre Atlético Grau y Universitario de Deportes, que tenía previsto llevarse a cabo este domingo 23 de febrero en el estadio Mansiche de Trujillo", se lee en el pronunciamiento.