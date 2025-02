Tabla de posiciones Torneo Apertura 2025 EN VIVO: resultados y programación de la fecha 4

La cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 arrancó este jueves 27 de febrero con el partidazo entre ADT Tarma vs Sport Boys que acabó con un entretenido 2-2. Jornada que tiene como líder momentáneo a FBC Melgar con 9 unidades y que tendrá el partidazo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima en el Nacional.

La jornada continuará el viernes con el choque entre Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau; luego el sábado tendremos Cusco FC vs UTC, Alianza Atlético vs Deportivo Binacional y el choque entre celestes e íntimos. El domingo se cerrará la fecha con los compromisos entre Ayacucho FC vs Sport Huancayo, Juan Pablo II vs Melgar y el Universitario vs Alianza Universidad de Huánuco.

PUEDES VER: Sporting Cristal anunció la salida de 5 jugadores y 1 fichaje nuevo previo al duelo ante Alianza Lima

Programación fecha 4 Torneo Apertura 2024

Jueves 27 de febrero

Los Chankas vs Cienciano | Aplazado

| Aplazado ADT Tarma 2-2 Sport Boys.

Viernes 28 de febrero

Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Sábado 1 de marzo

Cusco FC vs UTC

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Alianza Atlético vs Deportivo Binacional

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Domingo 2 de marzo

Ayacucho FC vs Sport Huancayo

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Juan Pablo II vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Universitario vs Alianza Universidad

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Golperu.

Descansa Comerciantes Unidos.

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2024

Puesto Equipo PJ PG PE PP Puntos 1 Melgar 3 3 0 0 9 2 ADT Tarma 4 2 2 0 8 3 Deportivo Garcilaso 3 2 1 0 7 4 Sporting Cristal 3 2 1 0 7 5 Sport Boys 4 2 1 1 7 6 Alianza Lima 3 2 0 1 6 7 Sport Huancayo 3 2 0 1 6 8 Universitario 2 1 1 0 4 9 Deportivo Binacional 2 1 0 1 3 10 Alianza Atlético 3 1 0 2 3 11 Atlético Grau 2 1 0 1 3 12 Ayacucho FC 3 1 0 2 3 13 Cusco FC 3 1 0 2 3 14 Los Chankas 2 0 2 0 2 15 Comerciantes Unidos 3 0 2 1 2 16 Cienciano 3 0 1 2 1 17 Alianza Universidad 3 0 1 2 1 18 Juan Pablo II 3 0 0 3 0 19 UTC 3 0 0 3 0

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2025?

DIRECTV, compañía líder en transmisiones deportivas, transmitirá el Torneo Apertura de la Liga 1, a través del servicio satelital de televisión y de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO.

Los partidos de la primera división peruana estarán disponibles en la señal L1 Max (canales 604/1604 HD), mientras que la señal L1 (canales 603/1603 HD) contará con repeticiones, previas y el minuto a minuto de los encuentros.