El ganador del Melgar vs Tolima se enfrentará a Cerro Porteño o Monagas en la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora juega Melgar vs Tolima EN VIVO por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025? Los arequipeños buscarán mantener su ventaja este jueves 27 de febrero de 2025 desde las 7.30 p. m. (hora de Perú y Colombia). ESPN es el canal encargado de llevar este enfrentamiento a cada rincón del continente, mientras que Disney Plus lo hará en streaming. Por su parte, La República Deportes realizará una cobertura especial de la participación del ‘Dominó’ en el certamen continental.

¿Cuándo juega Melgar vs Tolima por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025?

El partido de vuelta entre Melgar y Tolima se disputará el jueves 27 de febrero de 2025 en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. Este encuentro corresponde a la fase 2 de la Copa Libertadores y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente etapa del certamen continental.

El equipo rojinegro llega con una leve ventaja tras imponerse 1-0 en Ibagué, pero sabe que no puede confiarse. Por su parte, Tolima necesita salir a proponer desde el inicio para intentar darle vuelta a la serie y continuar en competencia.

¿A qué hora ver Melgar vs Tolima?

El partido entre Melgar vs Tolima está programado para jugarse a las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana). Para los aficionados en otros países, aquí está el horario correspondiente tanto en Latinoamérica como en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (del viernes 28 de febrero).

¿Dónde ver Melgar vs Tolima EN VIVO?

Para seguir el partido en vivo, los hinchas en Perú y Colombia podrán sintonizar ESPN, canal que llevará el Melgar vs Tolima a todos los rincones del continente. En caso dicho medio no transmita el cotejo en tu país, revisa tu programación local con anticipación para que no te pierdas ningún detalle de este crucial duelo.

¿Cómo ver Melgar vs Tolima ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que deseen ver el partido vía streaming, sintoniza Disney Plus, plataforma a la cual puedes acceder tras elegir alguno de los planes de suscripción que te ofrece. Asimismo, en caso quieras seguir Melgar vs Tolima totalmente gratis, revisa la página de La República Deportes, donde podrás disfrutar todas las incidencias de la previa y el minuto a minuto.

Melgar vs Tolima: alineaciones posibles

Melgar: Carlos Cáceda; Pierre Barrios, Matías Lazo, Leonel González, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Tomás Martínez, Kenji Cabrera; Facundo Castro.

Tolima: Christopher Fiermarín; Cristian Arrieta, Anderson Ángulo, Julián Quiñones, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Bryan Rovira, Luis Miranda, Alex Castro, Kevin Pérez; Gonzalo Lencina.

Melgar vs Tolima: apuestas