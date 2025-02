La llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima generó mucha polémica debido a su pasado en Universitario de Deportes. Sin embargo, con el pasar de los partidos, el lateral izquierdo viene demostrando un gran nivel y, en su reciente aparición por Copa Libertadores, fue clave para eliminar a Boca Juniors en la tanda de penales.

A puertas del partido contra Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1, el defensor de la selección peruana brindó detalles de lo que está viviendo en su nuevo club al mando del entrenador Néstor Gorosito.

Miguel Trauco revela el cambio que le pidió Néstor Gorosito

El popular 'Genio' reconoció que en su exequipo, Criciúma de Brasil, no se encontraba cómodo y era utilizado como un zaguero más. No obstante, en la presente temporada esto cambió, pues el técnico de Alianza Lima lo utiliza como lateral y le permite participar más en acciones ofensivas.

"Eso es lo que me gusta. Con este sistema del profe, estoy como lateral lateral y me pide mucho que regrese. En Criciúma el profe me utilizaba como zaguero o tercer central, por eso no iba mucho. Ya lo estaba extrañando. El año pasado tuve muy pocas asistencias. Es algo que me encuentra este año y estoy feliz por volver a mis inicios: estar cerca al gol y la asistencia", explicó en el programa Denganche.

PUEDES VER: André Carrillo tuvo noble gesto con rival de la UC de Venezuela que quedó devastado por la eliminación

El partido de Miguel Trauco con Alianza Lima ante Boca Juniors

Desde el comienzo del partido, Boca Juniors mostró un control absoluto del juego, ejerciendo una presión constante que llevó a los victorianos a cometer errores en la salida. Esta táctica resultó efectiva, ya que el equipo dirigido por Fernando Gago se adelantó en el marcador tras un autogol de Miguel Trauco. Sin embargo, el tanto que anotó Hernán Barcos fue clave para que los íntimos forzaran una definición por penales, en la cual el 'Genio' ejecuto su lanzamiento de gran manera.

"Tuve la fatalidad de esa primera jugada (sigo con bronca), pero el fútbol es como la vida: te da oportunidades a cada momento. Hemos dado otro paso, a seguir trabajando. Gracias equipo, vamos por más", escribió el lateral su cuenta de Instagram al finalizar el partido.