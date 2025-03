Hijo de Diego Rebagliati anunció que dejará el fútbol a los 28 años: "No conseguí lo que quería"

El exdelantero Santiago Rebagliati, hijo del reconocido comentarista deportivo Diego Rebagliati, anunció su retiro del fútbol profesional a los 28 años. Ahora, tras haber jugado en la Liga 1 por varias temporadas, se embarca en un nuevo proyecto junto con su padre en el mundo del streaming.

Tras su última experiencia en la torneo peruano defendiendo la camiseta de Alianza Atlético, Santiago decidió dar un giro a su carrera. En un reciente programa 'Los R3ba', el exfutbolista compartió sus reflexiones sobre su decisión y su futuro en el ámbito deportivo.

Un nuevo proyecto en el streaming

"De arranque veo que mucha gente me pregunta si sigo jugando, ya tomé la decisión de no seguir jugando, no conseguí lo que quería en términos de propuestas, yo quiero estar en Lima, me toca estar en Lima, y tengo un par de cosas laborales interesantes”, afirmó Rebagliati, quien busca establecerse en la capital y explorar nuevas oportunidades laborales.

Diego Rebagliati ha lanzado un nuevo programa en YouTube, donde también participa Santiago. Este proyecto busca ofrecer análisis y opiniones sobre el mundo del deporte, aprovechando la experiencia de ambos en el fútbol. “Espero que les guste, espero aportar con nuestro análisis y opinión”, expresó Santiago, quien se muestra entusiasmado por esta nueva faceta.

Trayectoria futbolística de Santiago Rebagliati

Santiago Rebagliati debutó en la máxima categoría del fútbol peruano en 2016, cuando ingresó en un partido de Sporting Cristal. A pesar de ser el goleador del Torneo de Reservas, no logró consolidarse en el primer equipo debido a la competencia con delanteros extranjeros. Su carrera lo llevó a Deportivo Municipal, donde tuvo su primer certamen internacional, y luego a UTC y Atlético Sanluqueño en España.

Su mejor campaña se dio en 2020 con la Universidad San Martín, donde disputó 18 partidos y anotó tres goles. Sin embargo, su paso por varios clubes no le permitió alcanzar la estabilidad deseada, culminando su carrera en Alianza Atlético, donde marcó su último gol en abril de 2023.