El último martes 25 de febrero, Alianza Lima hizo historia en La Bombonera tras eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Néstor Gorosito tuvo varios puntos altos. Uno de ellos fue Renzo Garcés. El defensor fue un baluarte para retener los ataques del elenco xeneize. Incluso, tuvo varios cruces con el delantero uruguayo Miguel Merentiel durante los 90 minutos del partido.

Una imagen que quedó para la postal sucedió a los 55 minutos del compromiso. Garcés ganó una dividida a Merentiel y este pidió penal tras caer en el área. El zaguero peruano se acercó y le dijo algunas palabras al oído. Días, después, reveló qué fue exactamente lo que le comentó.

¿Qué fue lo que le dijo Renzo Garcés a Miguel Merentiel en el Alianza Lima vs Boca Juniors?

En conversación con los medios peruanos, Renzo Garcés se refirió a su cruce con Miguel Merentiel. El jugador de Alianza Lima reveló que solo le dijo que no actúe por querer que le cobren penal. Además, resaltó que no hubo ninguna grosería de su parte.

"Es un delantero de nivel. Todo el equipo estuvo preparado, somos un equipo de gran nivel también, jugadores de selección. Así que un partido así siempre tienes que tener personalidad. Son cosas que pasan dentro de la cancha. Eso sí, no hubo ni una sola groserías. Yo no hablo groserías... Sí (le dije que no finja) porque quería que le cobren penal. Le dije que no se tire. Es parte de la adrenalina del partido", contó.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima por la fase 3 de la Copa Libertadores 2025?

El primer partido entre Alianza Lima vs Deportes Iquique está programado para el próximo martes 4 de marzo en el Estadio Tierra de Campeones y la vuelta será el martes 11 de marzo del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Ambos encuentros se jugarán desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena).