Néstor Gorosito respondió con firmeza a las críticas de la prensa argentina por haber eliminado a Boca Juniors por penales luego que Alianza Lima se viera superado en el juego. El estratega argentino admitió la supremacía del cuadro Xeneize durante el partido de vuelta jugado en La Bombonera; sin embargo, sostuvo que su equipo mereció avanzar en la Copa Libertadores, por lo que demostró a lo largo de toda la eliminatoria.

En este sentido, ‘Pipo’ dijo una frase en conferencia dedicada a los periodistas argentinos y que hizo referencia al título de la Albiceleste en el mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, los dirigidos por Lionel Scaloni levantaron la copa tras vencer a Francia por penales, mismo escenario que vivió Alianza.

Néstor Gorosito ‘comparó’ clasificación de Alianza Lima con título mundial de Argentina

En la conferencia de prensa luego de la clasificación de Alianza Lima a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025, Néstor Gorosito intentó calmar a la prensa argentina. ‘Pipo’ sostuvo que, al igual que su equipo, Argentina también había conseguido su tercer título mundial en la definición por penales, pero que, en aquel momento, no había nadie triste.

“Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi ningún argentino triste, así que nosotros, con el máximo respeto hacia el otro cuerpo técnico, ellos jugaron mejor que nosotros. Tuvieron prácticamente el dominio del partido y nosotros en lo que viene tenemos que mejorar, principalmente de visitante, para no sufrir lo que sufrimos hoy”, declaró.

Néstor Gorosito aclaró sus declaraciones sobre La Bombonera

En otro momento, Néstor Gorosito tuvo la oportunidad de aclarar lo que dijo en la previa del partido sobre La Bombonera. Para el entrenador argentino, sus palabras no se entendieron como esperaba, pues no intentó minimizar al estadio o a la hinchada de Boca Juniors, sino que quiso expresó cómo vive el fútbol y cómo siente que se deben dar los enfrentamientos.

“Yo te digo lo que me ha pasado, no es La Bombonera, lo que me pasó cuando jugaba. Yo entro a la cancha, puede no haber nadie o puede haber un millón de personas, solo son el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grande los jugadores, los equipazos que han tenido. A la cancha entran los jugadores, porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y no sucede eso”, inició.

“No es la cancha de Boca. Yo podría jugar en el Maracaná, por ahí juego para la miércoles porque juego mal, no porque la gente me grite, juego mal porque el rival juega mejor que yo o yo tengo un mal día. Lo tomo siempre de la parte del jugador”, añadió.