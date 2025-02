Alianza Lima ganó por la mínima diferencia a Juan Pablo II gracias al gol de Paolo Guerrero y sumó su segundo triunfo en el Torneo Apertura. Victoria que fue muy sufrida, pues el entrenador Néstor Gorosito realizó 10 cambios en el once inicial pensando en el duelo de vuelta ante Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Tras el pitazo final, el estratega argentino se mostró muy autocrítico con el accionar de sus dirigidos y señaló que si vuelven a presentar un partido así, será más difícil ganar. Además, enfatizó en que en lugar de avanzar, siente que retrocedieron "dos pasos".

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras el triunfo de Alianza Lima ante Juan Pablo II?

"Estoy contento con el resultado, pero no con el rendimiento. Ganar así es más difícil. En lugar de dar un paso adelante dimos dos atrás. No estoy conforme con cómo jugamos", empezó declarando Néstor Gorosito en conferencia de prensa. Luego, añadió que no tiene un once titular, sino que todos sus jugadores están en la condición de arrancar.

"No hay equipo titular, para mí son todos iguales. Los titulares son a los que les toca circunstancialmente un partido. Al que le toca jugar le pedimos lo mismo", añadió.

Con respecto al duelo ante Boca Juniors, el entrenador de Alianza Lima hizo énfasis en la designación del árbitro chileno Piero Maza, quien los había dirigido en la victoria ante Nacional por la fase 1 de la Copa Libertadores.

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal, hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", comentó el DT para después enfatizar que desde este sábado empezarán a analizar a los xeneizes: "Veremos y analizaremos en la tarde el partido que tengan".