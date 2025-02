Tabla de posiciones Torneo Apertura 2025: resultados y programación de la fecha 3

Desde este viernes 21 al lunes 24 de febrero se llevará a cabo la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 te Apuesto 2025, que comenzará con el encuentro entre Alianza Lima vs Juan Pablo II en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos buscarán reponerse de la derrota ante los churres y buscarán lavarse la cara frente a sus hinchas.

Al día siguiente, Comerciantes Unidos recibirá a Los Chankas, Sport Boys vs Ayacucho FC en el Miguel Grau y Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo en el IPD de Huancayo para finalmente cerrar la jornada sabatina con el clásico entre Cienciano vs Deportivo Garcilaso; el domingo jugarán Alianza Universidad vs ADT Tarma, Atlético Grau contra Universitario en el Mansiche de Trujillo y Melgar vs Alianza Atlético; finalmente, el lunes se enfrentarán Deportivo Binacional vs Cusco FC.

Viernes 21 de febrero

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: L1 Max.

Sábado 22 de febrero

Comerciantes Unidos vs Los Chankas CyC

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Germán Contreras Jara

Canal: L1 Max.

Sport Boys vs Ayacucho FC

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Canal: Golperu.

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: IPD de Huancayo

Canal: L1 Max.

Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: L1 Max.

Domingo 23 de febrero

Alianza Universidad vs ADT Tarma

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Heraclio Tapia

Canal: L1 Max.

Atlético Grau vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Mansiche de Trujillo

Canal: L1 Max.

FBC Melgar vs Alianza Atlético

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Monumental de la UNSA

Canal: L1 Max.

Lunes 24 de febrero

Deportivo Binacional vs Cusco FC

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Guillermo Briceño

Canal: L1 Max.

Descansa UTC.

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2024