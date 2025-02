Mauricio Larriera fue uno de los protagonistas de la final que perdió Alianza Lima ante Universitario de Deportes en Matute en el 2023. Luego de algunos años de lo acontecido, el entrenador uruguayo reapareció para hablar sobre lo acontecido en el recinto victoriano y, además, envió un fuerte mensaje hacia los que dicen que se vendió.

Luego de caer frente al clásico rival, los aficionados victorianos responsabilizaron al estratega charrúa por los sorpresivos cambios que realizó en ambos cotejos y la exclusión de algunos jugadores ofensivos.

Mauricio Larriera rompe su silencio y recuerda la final perdida ante Universitario

En un primer momento, Larriera, quien asumió las riendas de Newell’s Old Boys tras su salida del club blanquiazul, apuntó contra la directiva de Alianza Lima.

"Cuando perdemos la final, de local y en un Clásico, obviamente eso iba a traer cola, no tanta cola como se dijo en algún momento que me había vendido, eso me parece una total falta de respeto a los uruguayos (...). Si me hubiese vendido, no trabajaba más en el fútbol. Los dichos lo tomo con una sonrisa. A mí me contrata José Sabogal, pero me echan dirigentes que nunca conocí, por eso decía los hombres de la máscara de hierro", manifestó en diálogo con Carve Deportiva.

Por otra parte, el técnico de 54 años indicó que el fue el encargado de definir las localías para las finales del 2023. Asimismo, remarcó que el área deportiva tenía la intención de continuar con sus servicios, a pesar de caer en la final contra la 'U'.

"Yo tuve que tomar todas las decisiones, incluso donde tuvimos que jugar la segunda final, de cerrarlo de local, y cuando me cesan, lo vi lógico, porque perder una final es un golpe muy duro, pero ya estábamos trabajando en las incorporaciones (Eric Remedi) y pretemporada. El área deportiva quería que siguiéramos, pero fuimos cesados y nunca me enteré quién fue", concluyó.

¿Cómo le fue a Mauricio Larriera en Alianza Lima?

Mauricio Larriera llegó a Alianza Lima para reemplazar a Guillermo Salas en el arranque del Torneo Clausura 2023. Si bien el técnico no perdió ningún partido en el segundo certamen del año, ser derrotado en la final contra Universitario en Matute fue determinante para su salida.