En la previa del partido ante Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores, Alianza Lima enfrentó a Juan Pablo II en Matute por la tercera fecha del Torneo Apertura. Encuentro en el que Paolo Guerrero brilló como el mejor futbolista del partido y no solo por convertir el gol de la victoria, sino que jugó los 90 minutos y se cansó de habilitar a sus compañeros.

Tras el encuentro, el delantero de 41 años habló sobre la victoria ante el cuadro de Chongoyape y fue consultado sobre su 'pronta' recuperación de su lesión. Como se recuerda, el 'Depredador' fue cambiado en el segundo tiempo del partido ante Nacional en Paraguay y el club blanquiazul informó que sufría un esguince, por lo que iba a estar fuera de las canchas casi 2 semanas. Sin embargo, Paolo Guerrero entró en lista para el cotejo de vuelta y disputó los minutos finales.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su recuperación?

"En teoría sí estaba (recuperación). Me lesioné con Nacional allá en Paraguay, luego tenía el tobillo muy hinchado, no tenía dolor. Quería estar ante Nacional porque nos jugábamos la clasificación y le dije a los doctores que quería estar. No tenía dolor, pero después del partido estaba hinchado", empezó declarando Paolo Guerrero a L1 Max.

Tras esto, el 'Depredador' enfatizó en que prefirió parar al ver que su tobillo se había hinchado nuevamente: "Era la clasificación, no podía perdérmelo. Le dije a los doctores que quería estar. En el partido no tuve ningún dolor, solo que después del partido estuve mucho más hinchado y tuve que parar para poder recuperarme de la mejor manera".

En cuanto a la victoria ante Juan Pablo II por la Liga 1 2025, el delantero de 41 años resaltó que lo más importante era conseguir los tres puntos tras la derrota sufrida ante Alianza Atlético en Trujillo.

"Era lo más importante, después de la derrota ante Sullana. Lo más importante era sumar, el profe hizo un equipo diferente, con mucho recambio después del partido ante Boca y los muchachos muy bien, la entrega, el sacrificio, no es fácil y gracias a Dios se ganó con el sacrificio de todos los compañeros. Nos hace pensar en el partido del martes y llegar con mucha más confianza, porque va a ser difícil, pero estamos preparados", añadió.

Finalmente, habló sobre sus demás compañeros que no habían tenido minutos en el año: "Nos costó entrar en el partido en los primeros minutos, no es fácil volver a jugar después de un tiempo, algunos que no tenían minuto. Entraron en esa calentura del partido, en esos minutos que te da intensidad, pero una vez que arrancaron, creamos muchas situaciones de gol, pero lo importante es que se concretaron, sumamos y que bueno que todos hayan participado".