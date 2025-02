Alianza Lima le ganó por primera vez a Boca Juniors en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). En un partido completo, los íntimos se impusieron por 1-0 ante el Xeneize por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 y buscarán la clasificación la semana que viene en la mítica Bombonera. Tras el partido, el técnico Néstor Gorosito apuntó contra el arbitraje y aseguró que el réferi Esteban Ostojich no sancionó de manera igual a ambos equipos.

A pesar de su critica inicial en conferencia de presa post partido, el estratega argentino extendió sus cuestionamientos al arbitraje, previo al cotejo de vuelta, en una entrevista este miércoles 19 de febrero a 'Radio La Red' de la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el arbitraje en la previa del Alianza Lima vs Boca Juniors?

El DT de 60 años señaló que nunca antes ha visto una "operación mediática" para influir en el réferi que estará encargado del partido de vuelta. Asimismo, remarcó que antes ya ha visto titulares en la televisión en la que se dice que el arbitraje perjudicó a Boca Juniors y que eso, de alguna forma, condiciona.

"Es la primera vez que veo que en algunos canales los zócalos dicen ´otra vez lo cag*** a Boca Juniors´ y eso influye. Es increíble lo que se opera. Están preparando todo para la revancha. Hay canales que quieren condicionar el arbitraje de la próxima semana", dijo en la mencionada entrevista.

Por otro lado, se mostró seguro de tener un equipo competitivo que puede hacerle frente al cuadro bostero y contó que Paolo Guerrero y Kevin Quevedo estarán aptos para el segundo cotejo de la llave.

"Pareciera que nosotros no tuvimos ningún mérito, que estuvimos pintados. Tenemos buen equipo y le podemos ganar a Boca Juniors. Ayer el resultado fue pijotero, tendríamos que haber ganado por dos o tres goles. (...) Paolo Guerrero juega el viernes y va a estar a disposición para el partido del martes. Es casi seguro que vamos a recuperar a Kevin Quevedo para el partido de allá", sostuvo.

Néstor Gorosito se refirió a lo que será jugar en La Bombonera

Con tono sarcástico, Néstor Gorosito minimizó la localía de Boca Juniors y señaló que al final siempre serán once jugadores contra once dentro de una campo de juego. "Lo de la cancha, lo de La Bombonera es todo biri biri, es un mito. No pasa nada, son 11 contra 11. Es todo sanata", indicó.