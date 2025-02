Cristian Benavente no la pasó nada bien en su regreso al fútbol europeo. Luego de dejar Sport Boys, el popular 'Chaval' no demoró mucho en sumar sus primeros minutos con el Gloria Buzau de la Superliga de Rumania; sin embargo, las cosas no salieron de la mejor manera: su equipo perdió 2-0 ante el Steaua Bucarest y sigue en la zona de descenso.

Por si fuera poco, al poco tiempo de ingresar, el exjugador de Alianza Lima y Real Madrid cometió un infantil penal que terminó con el primer tanto del rival.

El amargo debut de Benavente en Rumania

A los 56 minutos, el entrenador del Gloria Buzau decidió mandar al campo de juego a Cristian Benavente. En medio de la nive presente en el césped del Gloria Stadium, el 'Chaval' intentó cortar una acción ofensiva del Steaua Bucarest, pero terminó pisando a rival y el juez cobró penal. El mediocampista Florin Tanese no desaprovechó la ocasión y anotó el 1-0 parcial.

En el tramo final del cotejo, un autogol de Grigore Turda decretó el 2-0 de la visita. Con este resultado, el equipo del peruano sigue en el último lugar de la Superliga con solo 19 unidades.

¿Qué dijo Benavente tras fichar por club de Rumania?

Si bien desde diversos sectores cuestionaron a Benavente por incorporarse a un club de la liga rumana, el atacante de 30 años afirmó que esta experiencia no representa un retroceso en su carrera.

"Regresar a Europa, a una Primera División, nunca es un retroceso en la carrera de un futbolista. Estuvo jugando en un alto nivel en mi país, Perú, luego de hacer toda una carrera en Europa y retornar aquí, donde mi familia vive cerca, es un buen paso. Si nosotros salvamos a este club creo que logramos un gran objetivo para la institución y la ciudad", mencionó hace algunos días en su presentación.

"Volver a una primera división de Europa, un máximo nivel, creo que es suficiente. Y creo que es un buen desafío, porque a veces vas a un club en el que no juegas por nada, y creo que a veces jugar en este tipo de situaciones hace a los jugadores aprender mucho. Creo que es un gran reto", agregó.