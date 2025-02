Por: Carlos Lara.

La presentación de Óscar Ibáñez como técnico interino de la selección nacional ha puesto de manifiesto, una vez más, el nivel de improvisación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que anhela contratar un “entrenador extranjero de primer nivel” para que dirija lo que queda de las Eliminatorias y, además, asuma el proceso de cara al Mundial del 2030. Es decir, en la Videna sigue en pie el cartel de “se busca DT” pese a que ya hay uno en funciones.

En un escenario incierto para el balompié peruano, la palabra de Julio César Uribe retumba como la de ningún otro histórico de la “Bicolor”. El ex mundialista evalúa la dura realidad y propone cambios drásticos para salir del pozo de la mediocridad.

¿Te imaginabas este sombrío presente: ¿mal en la Sub 20, sin jefe de Unidad Técnica, sin un director deportivo y con un comando técnico interino de la selección absoluta?

El éxito en el fútbol genera felicidad en las familias y suma a todo un país si se trata de la selección. Esto lo interpreta claramente el futbolista, pero el dirigente tiene otro foco y por eso vivimos esta realidad. Si a todo nivel no tienes la personalidad competitiva y no se es coherente con lo que significa intentar ser el mejor, nunca se alcanzará el éxito y nos acostumbraremos al fracaso constante.

Volvimos a un Mundial en Rusia 2018 y estuvimos cerca de Qatar 2022. ¿Por qué todo se desmoronó después?

Hay que revisar la historia y en ella te darás cuenta que no nos hemos preocupado en el necesario recambio generacional de los jugadores. Ese proyecto constante no existe y nunca existió. A ello debes sumar la eterna división que existe en todas las estructuras de nuestro fútbol y la sensación de creernos menos o inferiores que los rivales con los cuales competimos.

Tres entrenadores en una eliminatoria, nunca había pasado esto en la selección.

Aquí pareciera que buscamos desalinear lo que ya está alineado y eso no lo termino de entender.

¿Está bien que un técnico acepte ser interino en la selección mientras se busca a otro entrenador?

Eso depende de cada quien, si lo acepta o no. Todos tenemos personalidades e intereses diferentes. En lo personal soy consecuente con los cambios que se tienen que dar ante nuestra realidad futbolística. La meritocracia parece haber desaparecido hace muchos años en nuestro fútbol. La mediocridad es algo que nunca se identificó conmigo, pero tampoco quiero expresar una opinión que pueda lastimar personas.

¿Qué te parece la designación de Óscar Ibáñez?

Respeto mucho a Óscar y le deseo lo mejor, pues va a tener el privilegio de representar a un grupo de jugadores que intentarán sacar adelante este proceso, en medio de las dificultades para lograr el objetivo de clasificar a un Mundial.

¿Al aceptar ser técnico interino, Ibáñez avala al cuestionado Agustín Lozano?

No lo interpreto así. Me parece que él está aprovechando una oportunidad para sacar adelante a la selección cumpliendo la misión que le ha encargado la FPF.

¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de Agustín Lozano como presidente de la FPF?

No me toca calificar a los que son responsables de una gestión deportiva. Tuve la oportunidad de hablar con él y le propuse implementar una serie de cambios. Cambios sin medias tintas. No algo para luego ver qué pasa. Eso no. Estás más propenso a fallar que a acertar si tus decisiones son tibias y observo que las decisiones son tibias.

¿Esa conversación con Lozano fue cuando te propuso reemplazar a Juan Carlos Oblitas?

Sí, fui claro con el presidente de la FPF y le expresé que debemos cambiar todo. Lo dije y lo repito: no podemos sentirnos dueños de la verdad y debemos reconocer todos que tenemos un fútbol de poco valor, de baja estima y de situaciones profesionales que no se deben dar. Y eso lo sabemos porque son realidades. Tenemos que modificar todo lo mal que se ha hecho. Mis propuestas fueron claras. Es hora de dejar de lado los egos y avanzar exponiendo la verdad, no imponiendo una verdad.

¿Lozano debió dar un paso al costado luego de salir de prisión por, supuestamente, liderar una organización criminal?

En la conversación que tuve con él le expresé personalmente mis puntos de vista. Tengo claro qué es lo correcto y qué lo incorrecto, además de lo que se debe cambiar o no en el sistema fútbol.

¿Te es difícil trabajar con Joel Raffo quien está comprometido en las investigaciones contra Lozano?

¿Por qué va a ser difícil? Las personas no conocen a Joel Raffo y cuando no se conoce a una persona, uno puede equivocarse. Joel es un empresario transparente, conoce la línea del esfuerzo, ha sido deportista exitoso, de una conducta impecable. El pensamiento de la gente está atrapado en un hecho que ya fue aclarado. Sporting Cristal es un club con muchos valores y sería un contrasentido que desde la cabeza no se siga esa línea.

Sin embargo, Raffo es muy resistido por los hinchas.

A los hinchas hay que respetarlos, pero también se pueden equivocar, como cualquier ser humano, por determinados intereses. Nadie es perfecto. Se califica mucho y se entiende poco.

Hace algún tiempo expresaste tu deseo de postular a la FPF. ¿Sigue en pie esa opción?

Espero concretar pronto esa posibilidad para lo cual me debo preparar porque mi ilusión es desarrollar un plan ambicioso. No me gustaría ser más de lo mismo, mi línea de carrera no va por ese lado. Con toda la experiencia asimilada espero aportar cambios de manera correcta.

A fin de año serán las elecciones en la FPF. ¿No es esta la mejor oportunidad para recorrer el país y cambiar el voto de las federaciones departamentales?

Conozco toda la estructura del fútbol y es importante conversar. Sin embargo, no habrá acuerdo con quienes no quieran cambios profundos. Yo pienso dejar todo de lado para aportar lo que se necesita. El diálogo y el convencimiento deben primar en un mundo de manipulación e intereses absurdos donde prevalecen los egos. Desde una candidatura me interesaría articular con el apoyo de un buen equipo de trabajo.

¿No te preocupa incursionar en un campo minado?

Quienes me conocen saben mi línea de conducta y mi nivel de exigencia. No me preocupa porque el sistema no me va a torcer. Postular a la presidencia de la FPF no responde a un tema de dinero o de ego. Buscaré lo mejor para el fútbol, para la gente y para mi país.

Los estatutos impiden a ex futbolistas postular a la FPF, salvo que tengan actualidad dirigencial.

Los que tenemos una mentalidad fuerte sabemos que todo lo que se bloquea se puede desbloquear. Nada debe impedir que personas que buscan una transformación puedan presentarse a una elección. Lo importante aquí es conformar un grupo de trabajo con deportistas exitosos, capacitados y con calidad personal. En concreto, tener un equipazo.

¿Te gustaría sumar a Claudio Pizarro a quien muchos reclaman asumir un cargo directivo?

Claudio ha sido un futbolista extraordinario, es una gran persona y tiene todas las credenciales para formar parte de nuestro equipo. Estoy seguro que él también quiere cambios profundos porque si estos no se dan, entonces mejor todos nos vamos a nuestras casas. El único interés que nos debe motivar es el de aportar a una mejor sociedad a través del futbol.

¿Ya dejaste atrás tu etapa como entrenador?

Tengo gasolina en el motor para volver a dirigir, pero mi entusiasmo no es el mismo porque sé que puedo hacer más desde otros espacios. Además, por respeto a la misión que tengo hoy en Sporting Cristal, decidí no dirigir al menos por un tiempo. Me satisface asesorar y ser el vocero institucional del club al cual amo.

En paralelo estás al frente de “El Diamante”

Sí, es un proyecto formativo dirigido a niños y jóvenes futbolistas que quieren alcanzar sus sueños en el fútbol y en la vida. Es un privilegio verlos crecer al lado de sus familias. Buscamos que sean útiles en la sociedad deportiva y la sociedad propiamente dicha. Hay que saberlos guiar porque en la línea hacia el éxito también aparecen las aves de rapiña, gente tóxica que quiere desviar a quienes están en el camino correcto.

¿Nuestro fútbol es un reflejo de la sociedad?

El mundo está en un estado de descomposición y nuestro país no es la excepción. Tenemos que resistir y ayudar a mejorar las cosas. No vale resignarse. He sido guerrero en la vida y pienso seguir aportando desde donde me corresponde para que mi país salga de esta situación.

Finalmente, a falta de solo seis partidos y con solo siete puntos ¿podemos soñar con el Mundial?

Restan 18 puntos por jugar y hay que sumar todo lo que se pueda. Si ganamos, que ojalá así sea, cambiará la perspectiva. Todos tenemos la ilusión de ver nuevamente a nuestra selección en una Copa del Mundo.