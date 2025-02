Cristian Benavente debutó con su club en Rumanía este domingo 16 de febrero. Foto: composición LR/‘Rivales No Enemigos’

Hace unos días, se oficializó la llegada de Cristian Benavente al FC Gloria Buzău de la primera división de Rumanía. A poco del inicio de la Liga 1 Te Apuesto 2025, el mediocampista de 30 años decidió dejar Sport Boys para fichar por Los gloriosos, que actualmente no la pasa bien en su liga: son últimos y están luchando por no descender. Esta decisión del 'Chaval' generó diversas impresiones. Uno de los que se pronunció fue Reimond Manco.

En una reciente edición del programa streaming ‘Rivales No Enemigos’, el exjugador de Alianza Lima se refirió a este paso que dio Benavente en su carrera. De manera sarcástica, el exjotita logió a su representante, ya que el volante no ha tenido mucha participación en la Liga 1 2024 y pese a ello dio el salto al exterior.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Cristian Benavente?

"Se fue a Rumanía, su representante es Jesucristo. No tengo nada en contra de él, pero cuántos partidos jugó el año pasado. ¿Pasó los 10 encuentros? Estoy hablando de Sport Boys porque creo que en César Vallejo no jugó. Aún así se va al extranjero", comenzó diciendo.

Luego, Manco le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su carrera, pero aseguró que el exfutbolista de las divisiones menores del Real Madrid 'huyó' del cuadro rosado por toda la presión que existe por parte de la hinchada.

"Yo voy a decir una cosa. Ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor. Pero tú acabas de preguntar por qué hace eso (irse de Sport Boys a un equipo que está peleando la baja en Rumanía). Yo no diré nada, pero solo haré un gesto (realiza un ademán con la mano). Jugar en Boys no es fácil, así ganes un partido, si tu desempeño es paupérrimo, te meten unas put*** bravas. Si tienes miedo, cómprate un perro, no te queda de otra”, agregó.