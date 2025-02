Rodrigo Ureña finalmente no será jugador de Belgrano de Córdoba y volverá a Universitario de Deportes. Cuando parecía que el volante chileno se uniría al Pirata, el traspaso se cayó debido a que el cuadro argentino no pagó la cláusula y porque el futbolista se encuentra incómodo con la situación. El jugador de 31 años, incluso, ya había pasado exámenes médicos. En medio de lo ocurrido, el periodista César Merlo informó que se comunicó con el entorno del mediocampista, quienes le contaron su versión sobre lo sucedido.

El comunicador argentino precisó que la versión de Ureña es distinta a la que Belgrano le brindó horas antes. De acuerdo al entorno del popular 'Pitbull', el fichaje no se dio porque el Pirata no cumplió con el acuerdo en el precontrato. Además, porque no abonaron a Universitario el pago correspondiente debido a que la entidad financiera se lo negó tras detectar irregularidades en el contrato.

"A diferencia de lo que esgrimen desde Belgrano, el entorno de Rodrigo Ureña le afirmó a este medio que no firmó porque 'no cumplieron con lo acordado en el precontrato' ni pudieron depositar el pago porque el 'banco no se los permitió porque había varias irregularidades' en el contrato", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

El periodista compartió esta versión del entorno de Rodrigo Ureña luego de que informara que el volante chileno estaba cerca de concretar el vínculo con Belgrano, pero que finalmente no lo hizo porque "no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha". Además, había señalado que en el Pirata "sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú". Esta información le generó la respuesta de Jean Ferrari, administrador temporal de la 'U', y la del mismo futbolista.

Tras la primera versión brindada por César Merlo sobre el frustrado fichaje de Rodrigo Ureña a Belgrano, el volante le respondió y le dijo que debía hablar con la verdad. "¿Por qué mientes? Habla con la verdad", le contestó en una publicación en Instagram.

Aunque el volante de 31 años se despidió de sus compañeros y la afición del club crema el pasado 31 de enero, su traspaso se complicó, provocando malestar en el mediocampista chileno por la gestión de la directiva del Pirata. Según RPP, dos razones impidieron su llegada a la Liga Profesional Argentina: el club rechazó la oferta de Belgrano debido a la falta de pago dentro del plazo establecido y a la incomodidad del jugador por incumplimientos del club argentino. Tras lo sucedido, el mediocampista regresará a Perú en las próximas horas.

"Club desestimó oferta de Belgrano por 2 motivos: Falta de pago en plazo establecido e incomodidad del jugador por incumplimientos de Belgrano. El volante regresa a Perú en las próximas horas", señaló el mencionado medio.