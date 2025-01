Sin duda, una de las hinchadas más apasionadas del Perú es la de Universitario de Deportes, que demostró una vez más su gran aliento en la Noche Crema 2025, que terminó con la victoria agónica de la 'U' gracias al tanto de penal de José 'Tunche' Rivera. Ese lleno del Estadio Monumental no solo impresionó gratamente a los jugadores de la selección de Panamá, sino también a sus propios refuerzos que experimentan por primera vez ese ambiente, como es el caso de Diego Churín.

El delantero argentino entró en el segundo tiempo del duelo ante los canaleros en reemplazo de Álex Valera, pero no tuvo un buen partido como ante Junior, en el cual marcó. Incluso, en el compromiso ante Panamá se ganó la amarilla por una dura falta.

Diego Churín compara hinchada de Universitario con la de otro gigante de Conmebol

El ambiente que se vivió en el Coloso de Ate hizo recordar a Churín a otras aficiones, como la de Cerro Porteño, equipo en el que dejó huella por sus goles.

"Sensaciones más que satisfactorias, estar aquí en este club no deja de sorprender. La convocatoria, todo lo que tienen, ver esta gente acá amontonada, es algo maravilloso. Recibieron al campeón de Perú como correspondía y esperemos que este año se pueda seguir consiguiendo de esta manera. (...) Sí, lo he visto (estadio lleno), vengo de un club grande y son hinchadas similares, hinchadas pasionales, me ha tocado vivir buenos momentos con la hinchada de Cerro Porteño y ahora espero vivirlas con los hinchas de la 'U'", declaró para la prensa tras la Noche Crema.

"Es especial, cada partido la hinchada te da ese plus que el jugador necesita. Meter al equipo rival en su arco. No me lo imaginé ni nada, uno cuando llega a ciertos lugares solo se deja sorprender", acotó.

Diego Churín llegó a Universitario como refuerzo en 2025. Foto: Universitario/X

Diego Churín y su autocrítica por su desempeño en la Noche Crema

Con respecto a su rendimiento dentro de la cancha del Monumental, Churín reconoció que le costó un poco en lo físico y que en Colombia ante Junior tuvo un mejor performance.

"En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy (viernes 24) tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero lo importante es el triunfo del equipo. No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sinsabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y, así como soy autocrítico, me gusta trabajar", aseguró el '9' extranjero de Universitario este 2025.

¿Cómo quedó Universitario vs Panamá en la Noche Crema?

El duelo entre la 'U' y la selección de Panamá quedó 2-1 a favor de los cremas. Paolo Reyna abrió el marcador, pero lo empató Gustavo Herrera con un golazo. Cuando el partido parecía que acabaría 1-1, un penal le dio la oportunidad al 'Tunche' Rivera de anotar en el epílogo del encuentro.