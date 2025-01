Diego Rebagliati critica a Víctor Guzmán tras derrota de Perú sub-20: "Me sorprende que no tenga juego aéreo"

La selección peruana sub-20 perdió en su debut en el Sudamericano de Venezuela 2025, contra Paraguay. En este cotejo, Víctor Guzmán fue titular en la Bicolor, pero no tuvo una buena actuación. Ante ello, Diego Rebagliati criticó al delantero nacional.

El comentarista deportivo se sorprendió por la poca capacidad que tiene el jugador de Alianza Lima en el juego aéreo, a pesar de tener una talla imponente.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Víctor Guzmán?

En Movistar Deportes, Diego Rebagliati señaló cuál es el mayor déficit que tiene Víctor Guzmán y dijo que debería trabajar más en ese aspecto para mejorar.

"Las cosas que más me sorprenden que Guzmán no tenga, es el juego aéreo. Con lo grande que es por lo menos tendría que tener más presencia en el juego aéreo. No digo que sea fácil de enseñar, pero es una de las cosas que con repetición, mejoras", indicó.

¿Cómo quedó Perú vs Paraguay en el Sudamericano Sub-20 2025?

En el Sudamericano Sub-20 2025, la selección peruana tuvo un debut desafortunado al caer 2-1 ante Paraguay en el Estadio Metropolitano de Lara. A pesar de un buen comienzo al abrir el marcador con un gol de Juan Pablo Goicochea, el equipo dirigido por 'Chemo' del Solar no pudo mantener la ventaja. Los guaraníes lograron igualar el marcador con un tanto de Kmet y en la segunda mitad, David Fernández marcó el gol que le dio la victoria a Paraguay, cambiando el rumbo del partido. Ahora, Perú se prepara para enfrentar a Venezuela en su próximo desafío en la segunda fecha del grupo A.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub-20