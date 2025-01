Eddie Roberts ingresó en el segundo tiempo del Universitario vs Panamá. Foto: composición LR/captura de X/Raúl Ochoa/Universitario

Eddie Roberts ingresó en el segundo tiempo del Universitario vs Panamá. Foto: composición LR/captura de X/Raúl Ochoa/Universitario

La hinchada de Universitario, en la temporada 2024, se caracterizó por llenar cada fecha el Estadio Monumental a pesar del difícil acceso al recinto. Ese compromiso de la afición con su equipo no cambió en la Noche Crema 2025 y el Coloso de Ate se convirtió en el escenario de una noche inolvidable para los futbolistas de Panamá, quienes quedaron maravillados por la atmósfera vibrante que se vivió durante el encuentro amistoso. Eddie Roberts, portero de los canaleros, expresó su asombro al ver las tribunas completamente abarrotadas.

El equipo de Fabián Bustos logró un triunfo agónico sobre la selección de Panamá en su tradicional Noche Crema, con goles de Paolo Reyna y José 'Tunche' Rivera. Este partido fue una oportunidad para que los merengues se preparen para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.

Jugador de Panamá maravillado por ambiente del Monumental lleno

La emoción de los panameños fue palpable y Eddie Roberts no dudó en compartir sus impresiones sobre el evento en conversación con el periodista Raúl Ochoa.

"Esto es un lindo espectáculo, que uno siempre va a querer como futbolista. Hemos visto escenario así, pero no tan lleno como hoy (viernes 24). Es lindo, te eriza la piel. Y dices: 'Oh, así es que se vive el fútbol'. Es lo que quisiéramos en Panamá. No hay palabras para describir el lindo espectáculo. Nos queda de experiencia", expresó el arquero.

Eddie Roberts juega en Independiente de Panamá. Foto: LPF Tigo

El Estadio Monumental, con su capacidad para albergar a 80.000 aficionados, se convirtió en un verdadero templo del fútbol durante la Noche Crema. La energía de los hinchas, que apoyaron incondicionalmente a su equipo, fue un factor determinante que impactó a los jugadores de los canaleros. Roberts enfatizó que este tipo de eventos son raros en su país, lo que hace que la experiencia sea aún más especial.

Universitario y sus próximos desafíos

Con la victoria sobre Panamá, Universitario se prepara para su próximo desafío: un encuentro ante el Inter Miami de Lionel Messi. Este partido, programado para el miércoles 29 de enero a las 8.00 p. m, promete ser otro espectáculo emocionante en el Estadio Monumental, donde los hinchas esperan ver a su equipo brillar nuevamente.

Latina TV emitirá en señal abierta el Universitario vs Inter Miami

Fernando Egúsquiza, periodista de Latina Televisión, confirmó en su cuenta de X que el canal de señal abierta llevará el partido amistoso entre cremas y la garzas de forma gratuita a todo el país. De igual modo, el cotejo estará disponible a través de su aplicación para dispositivos móviles, con lo que podrás disfrutar todas las incidencias desde cualquier parte.

“Latina Televisión transmitirá el partido entre Universitario vs Inter Miami este miércoles 29 desde las 6 pm. Una buena oportunidad para ver nuevamente a Lionel Messi y compañía en lo que será su última presentación en Lima y por primera vez vistiendo la camiseta de un club”, señaló el comunicador.

Por otro lado, GolPerú, que alberga los partidos de local de la 'U' en la Liga 1, de igual manera transmitirá este histórico compromiso por cable.