La figura de la selección de Panamá, José Murillo, expresó su descontento tras la derrota de su equipo por 1-2 ante Universitario de Deportes en el amistoso que jugaron en la Noche Cream 2025. Además, al finalizar el cotejo, sorprendió a los hinchas al criticar a Alianza Lima por la salida de su compañero Jiovany Ramos.

El delantero de 29 años, quien defendió la camiseta de Deportivo Municipal hace seis años, no dudó en calificar a Ramos como un futbolista espectacular y lamentó su ausencia en el equipo blanquiazul para la temporada 2025.

Figura de Panamá critica a Alianza por no renovarle a Ramos

José Murillo, que actualmente milita en el Monagas de Venezuela, fue claro al referirse a su compañero Jiovany Ramos, quien no continuó en Alianza Lima y es considerado un referente en su país

“Jiovany Ramos es un jugador espectacular, no sé cómo no siguió en el equipo de Alianza Lima. La verdad, espero que le salga una oportunidad, pero sí nos dio algunos tips", afirmó en diálogo con GOLPERÚ.

Por otra parte, el extremo panameño mencionó que su experiencia en el fútbol peruano le permite apreciar la calidad de los escenarios en los que se juega. “Este tipo de escenarios (Monumental) es bueno para el fútbol, para que los muchachos se diviertan y puedan jugar bien a la pelota en los próximos partidos que están por venir”, agregó.

Murillo lamentó la derrota ante Universitario

Con relación a la derrota sufrida ante Universitario, Murillo lamentó el penal que cambió el rumbo del partido. “Trataron de hacer las cosas al 100% bien, pero al final hubo un penal desafortunado... Bueno, al final el resultado es lo de menos”, comentó. A pesar de la derrota, el jugador se mostró optimista y centrado en el futuro de la selección panameña.

El futbolista enfatizó la importancia de seguir trabajando para que los jóvenes sigan creciendo. “Queda trabajar, seguir adelante para afrontar lo que se viene. Las categorías sub 23, sub 20, estos partidos ayudan a mejorar y, por ahí, seguir agarrando experiencia”, indicó Murillo, quien confía en el potencial de sus compañeros.

El extremo concluyó su intervención afirmando que ahora deben regresar a sus clubes y seguir trabajando para ser considerados nuevamente en la selección. “Siempre trata de aportar su granito de arena, ahora queda regresar a nuestro club y tratar de hacer las cosas bien para que nos sigan llamando”, finalizó.

¿Qué dijo Jiovany Ramos sobre su salida de Alianza Lima?

Ramos fue el capitán de la selección de Panamá ante Universitario. Al final del cotejo, el central fue consultado sobre su salida de Alianza Lima.

"Es cosa del fútbol, a veces estamos, a veces no estamos y toca seguir. Yo vine a jugar con la selección, era un amistoso y no le iba a decir que no. Uno siempre quiere dar lo mejor y quiere sobresalir, pero el fútbol es así. Me voy bien, tranquilo, no a gusto como quería, pero así es el fútbol", sentenció.