Jiovany Ramos y sus sentidas palabras tras dejar Alianza Lima: "No a gusto como yo quería"

Universitario de Deportes salió victorioso en la Noche Crema 2025. El bicampeón del fútbol peruano presentó a su nuevo plantel ante más de 50.000 hinchas en el Estadio Monumental y realizó un amistoso internacional frente a Panamá. Selección que tuvo a un viejo conocido del fútbol peruano como Jiovany Ramos, quien defendió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2024 y estuvo como capitán de los canaleros frente al equipo de Fabián Bustos.

Tras el término del encuentro, el defensor panameño de 27 años fue consultado sobre las sensaciones de enfrentar a Universitario en el Monumental, además de su pasado en Alianza Lima y si es que le hubiese gustado continuar en La Victoria.

¿Qué dijo Jiovany Ramos sobre Alianza Lima?

"Fue un partido muy lindo con los compañeros. Sabíamos que era la fiesta de la 'U' y nosotros vinimos a hacer un espectáculo como se vio. No nos llamó la victoria, pero se disfrutó. Hubo mucho recambio y fue un partido muy difícil porque la 'U' quería ganar, pero no se la hicimos tan fácil", empezó declarando el actual jugador de CA Independiente de Panamá.

Tras esto, Ramos fue consultado sobre su salida de Alianza Lima y si es que le hubiese gustado continuar en el equipo victoriano, a lo que resaltó que si bien se iba tranquilo, no fue como él quería.

"Es cosa del fútbol, a veces estamos, a veces no estamos y toca seguir. Yo vine a jugar con la selección, era un amistoso y no le iba a decir que no. Uno siempre quiere dar lo mejor y quiere sobresalir, pero el fútbol es así. Me voy bien, tranquilo, no a gusto como quería, pero así es el fútbol", sentenció.

Jiovany Ramos jugó en Alianza Lima la temporada 2024. Foto: La República

¿Cómo quedó el amistoso entre Universitario vs Panamá?

Universitario de Deportes recibió a la selección de Panamá en el Estadio Monumental como cierre de su presentación. De arranque, a los 6 minutos ya estaban ganando gracias al gol de Paolo Reyna tras aprovechar un rebote de los defensas panameños. Si bien tuvieron varias ocasiones para aumentar el marcador, fallaron a la hora de definir y en el inicio del segundo tiempo, los canaleros empataron gracias a una buena acción del joven delantero Gustavo Herrara. Sobre el final del choque, el árbitro cobró penal a favor de la 'U' y el 'Tunche' Rivera se encargó de sellar el 2-1.