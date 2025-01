Tras la gira internacional en Colombia, Universitario enfrentará a la selección de Panamá este viernes 24 de enero en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2025. De cara a este evento, el equipo de Fabián Bustos viene realizando trabajos de entrenamiento en Campo Mar, pero este último miércoles 22, Alex Valera salió sentido, no terminó la sesión y su participación ante los canaleros está en veremos.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el delantero sintió molestias en la zona donde sufrió la 'paralítica' provocada en el último amistoso en Colombia, por lo que no tuvo que retirarse de los trabajos y terminó separado del resto de sus compañeros. En cuanto a su presentación ante Panamá, el comunicador subrayó en que podría tener minutos si es que descansa en los próximos días.

Este miércoles 22 de enero, el plantel de Universitario de Deportes realizó trabajos de fútbol en Campo Mar e incluso el entrenador Fabián Bustos comenzó a bosquejar su once titular para enfrentar a Panamá, pero no pudo contar con Alex Valera. Si es que el goleador no llega, todo hace pensar que el estratega se inclinaría por la dupla de Diego Churín y Edison Flores en el ataque.

Alex Valera no terminó los trabajos de Universitario de cara al partido ante Panamá. Foto: La República/Rosario Rojas

¿Cuándo será la Noche Crema 2025?

La Noche Crema se realizará el próximo viernes 24 de enero a partir de las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental, recinto que estuvo abarrotado todo el 2024.

¿Dónde ver la Noche Crema 2025?

El evento de presentación del bicampeón del fútbol peruano se desarrollará en el coloso de Ate. Aún no se confirma qué señal transmitirá el partido, pero se espera que sea GolPerú, canal que cuenta con los derechos de TV del conjunto merengue. Asimismo, puedes seguir esta fiesta en La República Deportes.

Entradas para la Noche Crema 2025. Foto: Universitario

¿Cómo comprar las entradas de la Noche Crema 2025?

Para que los hinchas puedan comprar sus entradas y ver a Universitario en su presentación, deben ingresar a la web de Ticketmaster. En su página de inicio podrás encontrar los enlaces para comprar los tickets para el evento.

Tras ello, aparecerá una nueva ventana con toda la información detallada acerca del precio de las entradas y las que se encuentran disponibles.

Refuerzos que se presentarán en la Noche Crema 2025

El primer futbolista en sumarse al plantel de Universitario fue César Inga, quien llegó a la institución crema tras su destacado paso por ADT. Otros de los nombres que ya estamparon su firma en Ate son Paolo Reyna (lateral izquierdo), Miguel Vargas (arquero) y Jairo Vélez (volante).