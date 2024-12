Paolo Reyna fue confirmado como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para la temporada 2025, en la que disputará Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El defensor llega como agente libre tras culminar su contrato con FBC Melgar. Ante ello, en esta nota te mostramos el valor en el mercado internacional que ha alcanzado el lateral izquierdo.

¿Cuánto vale Paolo Reyna?

Debido a su gran temporada, Paolo Reyna aumentó el valor de su carta pase. Según el portal especializado Transfermarkt, el lateral izquierdo tiene una cotización de 800.000 euros. De esta forma, el defensor se encuentra entre los 11 futbolistas mejor cotizados de la Liga 1 del fútbol peruano.

Paolo Reyna fue presentado por todo lo alto

En sus redes sociales, Paolo Reyna fue presentado como flamante refuerzo de Universitario para la campaña 2025.

"El Club Universitario de Deportes suma una nueva pieza para la temporada 2025: al joven futbolista Paolo Reyna, quien llega para reforzar la banda izquierda del único grande, aportando con su técnica y versatilidad en distintos lugares del campo. Con tan solo 22 años, Reyna ya ha disputado tres ediciones por Copa Libertadores y cuatro por Sudamericana, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. En la edición de la Sudamericana 2022, Paolo se convirtió en el mejor lateral izquierdo del torneo, en el cual llegó hasta la etapa semifinal del certamen internacional", publicó esta escuadra.

"Además, Reyna cuenta con experiencia en la selección nacional, habiendo formado parte de diversas categorías menores y debutado recientemente en la selección mayor, donde dejó muestra de su proyección. Este paso por la Blanquirroja ratifica su potencial y lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol peruano", agregó.

Paolo Reyna descartó ofertas del extranjero por Universitario

Hace algunos días, Paolo Reyna brindó una conferencia y señaló que prefirió fichar por Universitario a pesar de que tuvo algunas ofertas de clubes del extranjero.

"Tuve propuestas. Cuando escuché que la ‘U’ me quería no me tomó mucho tiempo para decidir. Tuve ofertas del extranjero, pero la oportunidad de vestir la camiseta de la ‘U’ me atrajo mucho y tomé esa decisión con toda mi familia", manifestó ante los medios de comunicación.

"Muy contento. Es un club que es el más campeón. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión y todo saldrá bien (...). Estoy seguro que sí (es un gran paso) porque creo que es lo que cualquier jugador anhela. Definitivamente, eso te da un plus y es más que todo para mostrarse de qué estás hecho. Mis objetivos primero afianzarme en el equipo de titular, obviamente pelear el puesto. Nadie le ha regalado nada a nadie. Después, campeonar el torneo corto y por el tricampeonato que es lo que todos quieren", agregó.

¿Cómo le ha ido a Paolo Reyna en Melgar en el 2024?

En la última temporada, el lateral de la selección peruana disputó 27 partidos con Melgar de Arequipa: 11 encuentros fueron por el Torneo Apertura y 16 fueron por el Clausura. De estos encuentros, Paolo Reyna registró un gol y 2 asistencias.