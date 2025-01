La salida de Jorge Fossati de la selección peruana trascendió las fronteras y la noticia llegó a oídos del DT de Venezuela, Fernando Batista, quien no dudó en hablar sobre la Bicolor, uno de sus próximos rivales en la fecha doble de marzo de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Vinotinto recibirá a los incaicos el próximo 25 de marzo por la fecha 14 de las clasificatorias Sudamericanas y lanzó una dura advertencia a la Blanquirroja.

Si bien la Vinotinto empezó muy bien el certamen, en las últimas 8 jornadas no pudo ganar, por lo que se complicó en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y ahora se encuentra en el puesto 8 con 12 unidades, fuera de la zona de clasificación. Por ello, es vital para los llaneros sumar 6 puntos ante Ecuador y Perú.

Fernando Batista y su advertencia a la selección peruana

En conferencia de prensa previo al duelo amistoso que sostendrá la Vinotinto ante Estados Unidos este sábado 18 de enero, el 'Bocha' se refirió a la situación de la selección peruana por la salida del uruguayo Jorge Fossati y mencionó que ante los incaicos no pueden fallar en su objetivo de clasificar al primer Mundial de la historia de Venezuela.

"Sé que se ha ido (Jorge) Fossati y están sin entrenador. Seguro estarán decidiendo quién va a ser el entrenador. (...) Son dos partidos muy importantes (ante Ecuador y Perú). El arranque del año también marcará muchas cosas a nivel juego, confianza. Los dos partidos son difíciles... En el partido de local, Perú es un rival que recibiremos en casa ante el cual no podemos fallar. Trabajaremos y prepararemos los dos partidos para sacar los resultados que nosotros queremos, que estamos necesitando y nos va a seguir manteniendo en zona de clasificación o de repechaje", apuntó el estratega de la Vinotinto ante la pregunta de un periodista de Jax Latin Media.

¿Cuándo será el partido Perú vs Venezuela por Eliminatorias?

En primer lugar, en la jornada 13 de las clasificatorias, Perú recibirá a su similar de Bolivia el 20 de marzo en Lima. Posteriormente, el 25 visitará a la selección venezolana por la fecha 14 del certamen.

Jorge Fossati pudo dejar la selección peruana por oferta tras Copa América

El experimentado DT, en charla con Ovación, dejó en claro que iba a rechazar cualquier propuesta por la selección peruana, puesto que tenían un vínculo. Es más, detalló que tuvo una de un club, pero no decidió tomarla.

"Después de la Copa América (me llamaron), no era una selección de Sudamérica, no hice nada más que actuar como se debe. Mi compromiso era total hasta ahora con la Selección de Perú, me podían llamar de cualquier lugar y no me interesaba", declaró para el medio en mención.