Este jueves 16 de enero, Jean Ferrari y varios directivos de la 'U' brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de lo que será la Noche Crema y el amistoso entre Universitario vs Inter Miami de Lionel Messi. El administrador temporal del cuadro crema dio a conocer los precios para este esperado encuentro y los precios oscilan desde 300 hasta casi 2.000 soles. Además, se refirió al tema de Raúl Ruidíaz, quien actualmente se encuentra sin equipo tras salir del Seattle Sounders FC de la MLS.

El también abogado no fue ajeno a este tema que tiene expectante a los hinchas de Universitario en este mercado de pases, pero trató de poner paños fríos a un posible retorno. Ferrari aseguró que él como hincha quisiera que el delantero de la selección peruana vuelva a la 'U', pero que el plan de viabilidad de la institución está por encima de todo.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre fichar a Ruidíaz en Universitario?

Ferrari señaló que no puede cometer locuras económicas, ya que eso en el pasado ha perjudicado a Universitario. Como se recuerda, en una entrevista reciente, Ruidíaz contó que hace unos años no pudo llegar a un acuerdo con la 'U' en el tema salarial y por eso no pudo fichar, a pesar de rechazar algunas propuestas de la MLS.

"Antes de administrador yo soy hincha y como hincha me encantaría que Ruidíaz pueda estar con nosotros, pero allí ya sale mi parte de administrador ordenado. Nuestros estados financieros están hoy aaludables y no podemos cometer locuras. Las locuras económicas ya las han cometido otros en el pasado y miren a dónde llevaron al club. Hoy nosotros tocamos con pinzas nuestros estados financieros y los protegemos, porque no solo tenemos un gasto en la planilla, sino también invertimos en infraestructura", sostuvo.

El exjugador fue enfático en señalar que en estos momentos la prioridad que tiene es cancelar el plan de viabilidad y seguir manteniendo el orden económico que han podido alcanzar en los últimos años. No obstante, precisó que si después de ello los números alcanzan para poder fichar a Ruidíaz, podría concretarse el regreso.

"La institución siempre tiene que estar por delante. Lo que yo, el entrenador, Barreto y los hinchas puedan querer van a quedar a un costado, porque la 'U' está por delante. El fútbol está lleno de momentos y hoy el momento me hace ver que tengo que preocuparme en pagar el plan de viabilidad y en el orden financiero que hoy tiene el club. Si después calzan los números, solo el tiempo lo dirá", agregó.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre regresar a Universitario?

En una reciente entrevista para el programa streaming 'Y uno feliz', el atacante nacional manifestó su deseo de negociar su retorno a Universitario si es que la dirigencia decide llamarlo.

"El problema no es el dinero, yo sí quiero jugar en la 'U'. Hoy, 15 de enero, si la ‘U’ me llama, claro que les contesto. A mí me encantaría volver, pero la pelota ya no está en mi cancha", dijo.