Raúl Ruidíaz no asistirá al amistoso Universitario vs Inter Miami. Foto: composición LR/captura de YouTube/'Y uno feliz'

Raúl Ruidíaz no asistirá al amistoso Universitario vs Inter Miami. Foto: composición LR/captura de YouTube/'Y uno feliz'

Una de las obsesiones de Universitario para el año de su centenario en 2024 fue Raúl Ruidíaz, el máximo goleador del conjunto estudiantil en el siglo XXI, pero mantenía contrato con Seattle Sounders y no se pudo dar su arribo. Pese a la disposición de la 'Pulga' para vestirse de crema, no logró desvincularse del equipo de la MLS. Ahora, tras quedar libre en 2025, tampoco se concretó su fichaje. Sin embargo, es un jugador muy querido por la hinchada merengue, por lo que recibió una invitación para el 'U' vs Inter Miami, el cual rechazó por una insólita razón.

El delantero peruano es un ferviente seguidor del club merengue desde su infancia y siempre ha manifestado su deseo de regresar a Universitario, aunque su futuro aún no está definido tras su salida de Seattle Sounders. En ese sentido, en una reciente entrevista, la 'Pulga' explicó su decisión de no asistir al Estadio Monumental para el evento en que la 'U' enfrentará al cuadro de Lionel Messi porque no quiere crear falsas expectativas entre los aficionados.

Raúl Ruidíaz rechazó invitación al Monumental para ver duelo entre la 'U' vs Inter Miami

Desde pequeño, Raúl Ruidíaz es un apasionado hincha de Universitario de Deportes, influenciado por su padre y reforzado por sus experiencias en la Trinchera Norte. Este vínculo emocional llevó a que muchos seguidores anhelen su regreso, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su representación del ADN crema que lo caracteriza.

Por eso, se esperaba su presencia en el Estadio Monumental para disfrutar del Universitario vs Inter Miami, más aún cuando le regalaron entradas. No obstante, Ruidíaz decidió no acudir al evento por consideración con la afición crema. “Quisiera, pero… Mis hijos van a ir sí o sí, es más, me llamó la empresa que está trayendo al Inter Miami y me dio entradas. Lindo, me encantó, les dije: ‘Terrible gesto’. Pero se las daré a mis hijos, me encantaría ir porque soy hincha, pero no quiero generar falsas ilusiones”, aseguró en el podcast 'Y uno feliz' cuando le consultaron sobre su asistencia al partido de este miércoles 29 de enero.

Raúl Ruidíaz jugó 7 temporadas en Seattle Sounders. Foto: difusión

¿Raúl Ruidíaz enfrentó a Lionel Messi en su paso por la MLS?

Si bien el atacante nacional tuvo un paso exitoso en la Major League Soccer de Estados Unidos con la camiseta de Seattle Sounders, no pudo enfrentar en un partido a Lionel Messi, estrella de las garzas.

“Nunca jugué porque estaba en otra conferencia y el último partido que tocó jugar contra Miami fue en Seattle, yo quería ir a Miami, porque nos dan días libres, nunca fui, ni he ido a vacacionar. Para jugar contra ellos, tenían que llegar a la final”, agregó en el mencionado medio.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Inter Miami?

El partido Universitario vs Inter Miami se jugará el próximo miércoles 29 de enero, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental U Marathon. La transmisión por TV y/o streaming de este compromiso todavía está pendiente de confirmación.