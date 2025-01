En diciembre del 2024, durante una entrevista con Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola en ‘Enfocados’, André Carrillo contó que tuvo conversaciones con Universitario de Deportes para volver al fútbol peruano. El actual jugador de Corinthians de Brasil aseguró que el proyecto de la ‘U’ le interesó mucho, pero finalmente no se concretó nada. Casi un mes después de esas declaraciones, Fabián Bustos, entrenador del cuadro crema, fue consultado por estas palabras de la ‘Culebra’.

En una entrevista para Radio Ovación, el estratega argentino reconoció que tuvo contacto con André Carrillo hace un tiempo y precisó que lo que le sorprendió en estas charlas fue su madurez.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre André Carrillo?

"Hablé con André, me pareció un profesional muy bueno. Me sorprendió su cabeza en las conversaciones que tuve, pero no fue en el momento que todos piensan. Pero sí en algún momento hablé con él", declaró.

Fabián Bustos elogió la actuación que está teniendo la 'Culebra' en el Timao desde su llegada al club y confesó que se han comunicado entre 2 a 3 veces. No obstante, el técnico de 55 años no fue claro en mencionar si ese contacto fue para poder traerlo a Universitario.

"Ha tenido un segundo semestre muy bueno en Corinthians, jugando en una posición distinta, me pone contento. No soy amigo de él, hemos hablado por teléfono dos o tres veces y le deseo lo mejor", agregó.

André Carrillo aseguró que tuvo conversaciones con Universitario

En un episodio del programa streaming ‘Enfocados’, Guizasola le preguntó al mediocampista de la selección peruana si había tenido ofertas de otros clubes peruanos. Frente a la interrogante, el jugador de 33 años respondió que no tuvo algunas propuestas concretas, pero que sí tuvo conversaciones con un club grande de Perú.

"Ofertas claras no, pero tuve conversaciones con algunos clubes. (...) Yo tuve conversación con un club grande de Lima, ya que la gente saque sus conclusiones. Tuve conversaciones y la verdad el proyecto me atrajo demasiado", sostuvo. En ese momento, Farfán le mandó un mensaje a Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario.

"Jean (Ferrari), todo te quieres llevar, ¿no? Aguanta, te quieres llevar todo lo de la casa (Alianza Lima)", dijo la ‘Foquita’. Tras ello, Carrillo precisó que hubo buena comunicación entre él y la 'U', pero que no avanzó a nada más.

"Tuvimos conversaciones, pero solo quedó en eso. Siempre hubo buen trato e intención de ambas partes, pero nunca concretamos nada. Solo fueron conversaciones. La primera intención nunca fue volver a Perú (sobre si hubiera aceptado venir a Universitario si se concretaba algo), pero nada que me hubiese convencido como yo quería, nada que me llamaba la atención", precisó.

Universitario se alista para jugar una serie de amistosos

El cuadro crema partió al país cafetero el último domingo 12 de enero para disputar la Serie Colombia 2025, un torneo amistoso que forma parte de su pretemporada. Primero, el equipo de Fabián Bustos se enfrentará a Junior de Barranquilla y luego de Once Caldas.