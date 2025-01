Universitario se alista para el inicio de su pretemporada 2025. El actual bicampeón del fútbol peruano participará de una serie de amistosos de cara a una nueva campaña. Uno de los partidos más destacados que tendrá el elenco crema será ante el Inter Miami de Lionel Messi en el Monumental a fines de enero. Previo a ello, la 'U' se medirá primero ante Junior de Barranquilla por la Serie Colombia 2025, un mini torneo organizado en ese país.

En este partido, el técnico Fabián Bustos podrá hacer debutar a los refuerzos que Universitario ha fichado para este 2025 e ir preparando el equipo que disputará la nueva temporada, una campaña en la que buscarán el tricampeonato y realizar un buen papel en la Copa Libertadores 2025.

Universitario vs Junior: posible alineación de la 'U'

Este sería el equipo titular de Universitario para su primer partido de la pretemporada. Los de Bustos buscarán empezar con pie derecho esta serie de amistosos antes de debutar en la Liga 1 2025.

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, William Riveros, Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez, Edison Flores y Álex Valera.

¿Dónde ver Universitario vs Junior por la Serie Colombia?

La transmisión del amistoso entre Universitario vs Junior por la Serie Colombia 2025 no estará disponible por TV, sino que correrá por cuenta del servicio de streaming Disney Plus Premium.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Junior por la Serie Colombia?

El duelo entre Universitario vs Junior, por la Serie Colombia 2025, se jugará el próximo martes 14 de enero a partir de las 6.30 p. m. (hora de Perú y Colombia). El escenario de este amistoso será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

PUEDES VER: Jean Ferrari revela que Universitario quiso a Trauco para el 2024 y explica por qué no lo ficharon este 2025

Universitario vs Junior: historial

Ambos equipos se han enfrentado 6 veces y todos esos partidos han sido por la Copa Libertadores. De este total, Junior registra 3 triunfos y Universitario no pose ninguna victoria.

Universitario 1-1 Junior | 08.05.2024

Junior 1-1 Universitario | 09.04.2024

Junior 1-1 Universitario | 19.04.2001

Universitario 1-2 Junior | 15.03.2001

| 15.03.2001 Universitario 0-1 Junior | 06.04.2000

| 06.04.2000 Junior 1-0 Universitario | 09.03.2000.

Plan de actividades de Universitario por la Serie Colombia 2025

Después de dos semanas de pretemporada en Campo Mar 'U', el primer equipo de Universitario de Deportes comienza la segunda fase de preparación: los partidos amistosos internacionales.

El equipo dirigido por Fabián Bustos participará en la Serie Colombia, torneo donde se enfrentará a Junior de Barranquilla, rival ya conocido de la última fase de grupos de la Copa Libertadores, y a Once Caldas.