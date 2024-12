Hace unos meses, tras su salida del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita luego de 7 años, el futuro de André Carrillo fue muy comentado en el Perú. Algunos comunicadores informaban que la 'Culebra' por fin podía retornar a Alianza Lima. No obstante, en una entrevista reciente para el poscast ‘Enfocados’, el cual es conducido por Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola, el actual futbolista de Corinthians negó que el cuadro íntimo lo haya contactado. Además, confesó que tuvo conversaciones con el clásico rival de los blanquiazules: Universitario de Deportes.

El mediocampista de la selección peruana volvió a ser entrevistado por Farfán y Guizasola, pero esta vez en Brasil. La ‘Foca’ y su compañero en este proyecto viajaron hasta ese país y pudieron conversar con Carrillo desde el estadio Neo Química Arena.

André Carrillo se sinceró su posible retiro en Alianza Lima

Al ser consultado sobre si piensa retirarse en Alianza Lima, Carrillo respondió que por ahora no tiene una respuesta definida, ya que se encuentra cómodo en Brasil y no puede cerrar las puertas a nada. Asimismo, contó que nunca fue llamado por algún dirigente del conjunto victoriano para que pegue la vuelta a La Victoria.

"La verdad que hoy por hoy no sabría qué decirte (sobre si desea retirarse en Alianza). Lo que sí te puedo decir es que estoy muy feliz aquí (Brasil), no quiero cerrar las puertas de ningún lugar, tengo que aprovechar los momentos e ir pensando poco a poco. En su momento cuando estaba en Arabia Saudita se habló de mi regreso a Alianza Lima, pero nadie me contactó a mí, esa es la verdad. Se hablaba de que yo regresaba, pero la realidad es que nadie me contactó", indicó.

André Carrillo aseguró que tuvo conversaciones con Universitario

Luego, Guizasola le preguntó a la 'Culebra' si había tenido ofertas de otros clubes peruanos. En ese momento, el jugador de 33 años aseguró qye no tuvo algunas propuestas concretas, pero que sí tuvo conversaciones con un club grande de Perú.

"Ofertas claras no, pero tuve conversaciones con algunos clubes", respondió Carrillo. "Si es del otro equipo, ya no eres mi gato", contestó Guizasola en tono sarcástico.

"Yo tuve conversación con un club grande de Lima, ya que la gente saque sus conclusiones. Tuve conversaciones y la verdad el proyecto me atrajo demasiado", agregró el jugador de la selección peruana. En ese momento, Farfán le mandó un mensaje a Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario.

"Jean (Ferrari), todo te quieres llevar, ¿no? Aguanta, te quieres llevar todo lo de la casa (Alianza Lima)", dijo el exbicampeón con Alianza Lima. Tras ello, Carrillo precisó que hubo buena comuncación entre él y la 'U', pero que no se avanzó a nada más.

"Tuvimos conversaciones, pero solo quedó en eso. Siempre hubo buen trato e intención de ambas partes, pero nunca concretamos nada. Solo fueron conversaciones. La primera intención nunca fue volver a Perú (sobre si hubiera aceptado venir a Universitario si se concretaba algo), pero nada que me hubiese convencido como yo quería, nada que me llamaba la atención", acotó.

André Carrillo renovó con Conrinthians hasta el 2026

Este domingo 15 de diciembre, a través de sus redes sociales, el Timao anunció la extensión del vínculo con el jugador de la selección peruana hasta diciembre del 2026.