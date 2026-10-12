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VisionQuest llega a Disney+: fecha y hora de estreno y guía de episodios de la nueva serie de Marvel

VisionQuest llegará a Disney+ con ocho episodios que se estrenarán entre octubre y noviembre de 2026. Conoce las fechas de lanzamiento, los horarios por país y los detalles de la nueva historia de Visión.

VisionQuest llegará con 8 capítulos a Disney+. Foto: Captura YouTube
VisionQuest llegará con 8 capítulos a Disney+. Foto: Captura YouTube
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VisionQuest marca el regreso de Visión al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) después de los acontecimientos de WandaVision. La nueva serie de Disney+ contará con Paul Bettany en el papel del personaje, quien deberá descubrir su identidad mientras convive con varias inteligencias artificiales vinculadas a Tony Stark, entre ellas J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. y Ultrón, interpretado por James Spader.

La producción también contará con la participación de Thomas Shepherd, un joven que podría estar relacionado con el pasado familiar del protagonista. La aparición de una recompensa por la cabeza de Visión lo obligará a escapar mientras intenta resolver el misterio que rodea su regreso a la vida.

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¿Cuándo se estrena VisionQuest en Disney+?

El estreno de VisionQuest en Disney+ está programado para el miércoles 14 de octubre de 2026. La serie de Marvel tendrá ocho capítulos, distribuidos en cinco fechas de lanzamiento, con una programación que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, día en que llegará el episodio final.

A diferencia de los lanzamientos semanales de un solo capítulo, los dos primeros estrenos incluirán dos episodios cada uno. Esta modalidad se repetirá durante las dos semanas siguientes, mientras que los capítulos séptimo y octavo se publicarán por separado.

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Guía de episodios de VisionQuest

La primera temporada de VisionQuest estará compuesta por ocho episodios. El calendario de Disney+ contempla estrenos cada miércoles, desde mediados de octubre hasta la segunda semana de noviembre de 2026.

Estas son las fechas previstas para cada lanzamiento:

  • Episodios 1 y 2: miércoles 14 de octubre de 2026.
  • Episodios 3 y 4: miércoles 21 de octubre de 2026.
  • Episodios 5 y 6: miércoles 28 de octubre de 2026.
  • Episodio 7: miércoles 4 de noviembre de 2026.
  • Episodio 8, final de temporada: miércoles 11 de noviembre de 2026.

La trama seguirá a Visión mientras intenta comprender quién es después de volver a la vida. Durante ese proceso, deberá lidiar con las inteligencias artificiales que permanecen en su mente y con la influencia de Ultrón, cuya presencia será clave en el desarrollo de la historia.

El conflicto se intensificará cuando el protagonista se vea obligado a huir junto a Thomas Shepherd. La posible conexión del joven con el hijo de Visión añade otro misterio a una historia centrada en la identidad, la memoria y las consecuencias de los acontecimientos anteriores del MCU.

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Horario de estreno de los episodios de la serie VisionQuest

Los capítulos de VisionQuest estarán disponibles en Disney+ a las 6.00 p. m., hora del Pacífico de Estados Unidos (PT), equivalente a las 9.00 p. m. en la costa este estadounidense (ET). Debido a las diferencias horarias entre países, el estreno se podrá seguir en distintos momentos del miércoles o durante la madrugada del jueves en España.

Estos son los horarios de lanzamiento indicados para cada región:

  • Estados Unidos: 6.00 p. m. PT y 9.00 p. m. ET, los miércoles.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p. m., los miércoles.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8.00 p. m., los miércoles.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m., los miércoles.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m., los miércoles.
  • España: 3.00 a. m., los jueves.

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