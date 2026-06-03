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Actor de serie de Disney es condenado a 32 años de prisión por intentar matar a su exnovia

El actor Nick Pasqual ingresó a la vivienda de su expareja en 2024 y la atacó en reiteradas ocasiones con un arma cortopunzante, según informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Nick Pasqual se hizo conocido por su participar en la serie que hoy es emitida por Disney. Foto: YouTube.
Nick Pasqual se hizo conocido por su participar en la serie que hoy es emitida por Disney. Foto: YouTube.
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Nick Pasqual, recordado por una participación en la serie de Disney 'How I Met Your Mother', recibió una condena de 32 años de prisión luego de ser hallado culpable por la agresión contra su expareja ocurrida en Los Ángeles en 2024. De acuerdo con la investigación, el intérprete apuñaló varias veces a la víctima y luego intentó abandonar Estados Unidos con rumbo a México.

El artista, de 36 años, fue declarado culpable semanas atrás por varios delitos, entre ellos intento de asesinato, robo y violencia doméstica. La víctima fue la maquilladora Allie Shehorn, con quien había iniciado una relación tras conocerse en un rodaje.

Durante el proceso judicial, Shehorn, de 37 años, relató ante la corte las graves secuelas que le dejó la agresión, que la mantuvo en estado crítico durante varios días. Según medios locales, la mujer aún presenta cicatrices visibles en el brazo y el cuello a causa del ataque.

PUEDES VER: “How I met your mother” y el misterio de la piña que se resolvió tras más de 10 años: ¿qué pasó?

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¿Cómo fue la agresión de Nick Pasqual a su expareja?

De acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, Nick Pasqual ingresó a la vivienda de Allie Shehorn el 23 de mayo de 2024, donde presuntamente la atacó con un arma blanca en reiteradas ocasiones. La agresión ocurrió semanas después de que la maquilladora solicitara una orden de alejamiento contra el acusado debido a episodios de conducta violenta.

Tras el ataque, Pasqual abandonó el lugar e intentó salir del país, pero fue interceptado por las autoridades en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, ubicado en Sierra Blanca, Texas.

Durante la audiencia, Pasqual reconoció el peso emocional que le dejará el caso y aseguró que cargará con lo ocurrido por el resto de su vida. Asimismo, expresó sentirse agradecido de que Shehorn haya sobrevivido a la agresión.

 

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