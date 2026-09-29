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Cine y series

Estrenos octubre 2026: películas y series nuevas en Netflix, Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming

Netflix, Prime Video, Apple TV+, HBO Max y Disney+ renuevan sus catálogos en octubre de 2026 con nuevas series, películas y documentales. Revisa las principales novedades y sus fechas de estreno.

VisionQuest es una de las series más esperadas de octubre 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
VisionQuest es una de las series más esperadas de octubre 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Octubre de 2026 trae nuevas películas, series y documentales a los principales servicios de streaming. Todas renovarán sus catálogos durante el mes con producciones originales, nuevas temporadas y títulos de distintos géneros, desde thrillers y terror hasta dramas, comedias y documentales.

Entre los lanzamientos anunciados aparecen la serie 'Al este del Edén' y las nuevas temporadas de 'La diplomática', 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Lupin' en Netflix; 'Carrie' y 'Reina roja: loba negra' en Prime Video; 'Matchbox: la película' y 'Nocturno' en Apple TV+; 'Crystal Lake' y 'Kill Jackie' en HBO Max; y 'Vision Quest', nueva producción de Marvel Studios, en Disney+. Estas son las fechas y títulos publicados en los calendarios consultados, aunque las plataformas pueden incorporar modificaciones posteriores.

Netflix: nuevas series, películas y documentales

Netflix concentra buena parte de sus novedades en series y nuevas temporadas. El calendario incluye desde adaptaciones y producciones de ficción hasta documentales dedicados a figuras del deporte y el entretenimiento.

Series y documentales

  • 1 de octubre: 'Al este del Edén' y 'Rompiendo el hielo'.
  • 2 de octubre: 'Schumacher 94: nace una leyenda' y '#Amor'.
  • 4 de octubre: segunda temporada de 'La caja azul'.
  • 7 de octubre: 'El círculo', '¿Quién es Martin Mull?' y segunda temporada de 'Machos de verdad'.
  • 8 de octubre: 'Bajo la superficie'.
  • 9 de octubre: segunda temporada de 'El hotel embrujado', 'La chispa del amor', 'Doctora X' y 'Aquel'.
  • 12 de octubre: 'Liberen a Leonard Peltier'
  • 13 de octubre: 'La trampa' y 'Tyson'
  • 14 de octubre: 'Tras los pasos de Gary Glitter'
  • 15 de octubre: cuarta temporada de 'La diplomática' y 'Hollywood Arts'.
  • 16 de octubre: 'Norm MacDonald: Una vida nada normal', 'El discípulo' y 'Criminales organizados'.
  • 20 de octubre: segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners'.
  • 22 de octubre: '¿Por casualidad hablaban de mí?' y tercera temporada de 'Nadie quiere esto'.
  • 23 de octubre: 'Grande de España' y cuarta temporada de 'Lupin'.
  • 25 de octubre: 'Mi feliz matrimonio: episodios especiales'.
  • 26 de octubre: 'El de Matthew Perry', serie documental.
  • 30 de octubre: 'SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía', documental.

Películas

  • 1 de octubre: 'Ricos sin dinero'.
  • 2 de octubre: 'Las cartas de la vida'.
  • 7 de octubre: 'Cada vez menos extraño'.
  • 9 de octubre: 'Animales'.
  • 14 de octubre: 'Cada día nace un listo'.
  • 15 de octubre: 'La tormenta'.
  • 16 de octubre: 'Lo dejamos acá'.
  • 20 de octubre: 'Todos los colores'.
  • 30 de octubre: 'Colisión'.

Prime Video: terror, acción y nuevas temporadas

Prime Video tendrá entre sus principales novedades una nueva versión televisiva de Carrie, producida por Mike Flanagan a partir de la obra de Stephen King. También regresan producciones como Reina Roja y La lista final.

Series

  • 2 de octubre: segunda temporada de 'Reina Roja: Loba negra' y estreno de 'Prefiero la muerte'.
  • 7 de octubre: 'Carrie'.
  • 14 de octubre: tercera temporada de 'Helluva Boss'.
  • 21 de octubre: segunda temporada de 'La lista final'.

Películas

  • 14 de octubre: 'Love Your Life'.
  • 16 de octubre: 'Masterplan'.
  • 30 de octubre: 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.

Apple TV+: ciencia ficción, thriller y aventura

Apple TV+ apuesta en octubre por producciones de géneros diferentes. Entre ellas figuran Matchbox: la película, con John Cena y Jessica Biel, y Nocturno, thriller criminal protagonizado por Liev Schreiber, Zazie Beetz y Stephen Graham.

Series

  • 2 de octubre: segunda temporada de 'Las hermanas Grimm'.
  • 7 de octubre: 'Pequeños profetas'.
  • 21 de octubre: segunda temporada de 'Buscando a Wanda'.
  • 30 de octubre: 'Nocturno'.

Películas

  • 9 de octubre: 'Matchbox: la película', de acción y comedia.
  • 16 de octubre: 'Tenzing', cinta de aventura y drama protagonizada por Tom Hiddleston y Willem Dafoe.

Documentales

  • 2 de octubre: 'La última gran escalada: el K2 en invierno'.

HBO Max: terror, clásicos y nuevas series

El catálogo de HBO Max para octubre combina nuevas producciones con películas conocidas de diferentes épocas. En series, destacan Kill Jackie, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, y Crystal Lake, precuela de la franquicia Viernes 13.

Series

  • 2 de octubre: 'Kill Jackie'.
  • 4 de octubre: '¡A por Jiro!'.
  • 9 de octubre: 'Furia: Parte 2'.
  • 16 de octubre: 'Crystal Lake'.
  • 19 de octubre: 'In Vitro'.
  • 23 de octubre: 'Yaga'.

Películas

  • 1 de octubre: 'Mentes peligrosas', 'El club de los poetas muertos', 'It Follows' y 'El exorcista'.
  • 2 de octubre: 'Cocktail', 'Al filo del mañana', 'Eyes Wide Shut', 'Entrevista con el vampiro', 'Magnolia', 'Risky Business', 'El color del dinero' y 'El último samurái'.
  • 8 de octubre: 'BlackBerry', 'Moulin Rouge', 'Stoker', 'Jóvenes ocultos' y 'La vida secreta de Walter Mitty'.
  • 22 de octubre: 'Glass' y 'El protegido'.

Disney+: Marvel y nuevas producciones

Disney+ tendrá como uno de sus principales estrenos Vision Quest, nueva serie de Marvel Studios que continúa la historia relacionada con Visión y los acontecimientos de Bruja Escarlata y Visión y Agatha, ¿quién si no?. La plataforma también tiene previsto continuar durante octubre con los episodios de la temporada 13 de American Horror Story.

Series

  • 2 de octubre: 'Coven Academy: El hechizo de las brujas'.
  • 7 de octubre: 'The Drop: Una historia de Snowfall' y 'Amor, dulce amor'.
  • 8 de octubre: octava temporada de 'Las Kardashian'.
  • 14 de octubre: primera temporada de 'Vision Quest'.
  • 30 de octubre: 'Caldas: El último barco'.

Películas y documentales

  • 3 de octubre: 'África, el corazón salvaje de la Tierra', película documental.

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