Estrenos octubre 2026: películas y series nuevas en Netflix, Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming

VisionQuest es una de las series más esperadas de octubre 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

VisionQuest es una de las series más esperadas de octubre 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Octubre de 2026 trae nuevas películas, series y documentales a los principales servicios de streaming. Todas renovarán sus catálogos durante el mes con producciones originales, nuevas temporadas y títulos de distintos géneros, desde thrillers y terror hasta dramas, comedias y documentales.

Entre los lanzamientos anunciados aparecen la serie 'Al este del Edén' y las nuevas temporadas de 'La diplomática', 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Lupin' en Netflix; 'Carrie' y 'Reina roja: loba negra' en Prime Video; 'Matchbox: la película' y 'Nocturno' en Apple TV+; 'Crystal Lake' y 'Kill Jackie' en HBO Max; y 'Vision Quest', nueva producción de Marvel Studios, en Disney+. Estas son las fechas y títulos publicados en los calendarios consultados, aunque las plataformas pueden incorporar modificaciones posteriores.

Netflix: nuevas series, películas y documentales

Netflix concentra buena parte de sus novedades en series y nuevas temporadas. El calendario incluye desde adaptaciones y producciones de ficción hasta documentales dedicados a figuras del deporte y el entretenimiento.

Series y documentales

1 de octubre: 'Al este del Edén' y 'Rompiendo el hielo'.

'Al este del Edén' y 'Rompiendo el hielo'. 2 de octubre: 'Schumacher 94: nace una leyenda' y '#Amor'.

'Schumacher 94: nace una leyenda' y '#Amor'. 4 de octubre: segunda temporada de 'La caja azul'.

segunda temporada de 'La caja azul'. 7 de octubre: 'El círculo', '¿Quién es Martin Mull?' y segunda temporada de 'Machos de verdad'.

'El círculo', '¿Quién es Martin Mull?' y segunda temporada de 'Machos de verdad'. 8 de octubre: 'Bajo la superficie'.

'Bajo la superficie'. 9 de octubre: segunda temporada de 'El hotel embrujado', 'La chispa del amor', 'Doctora X' y 'Aquel'.

segunda temporada de 'El hotel embrujado', 'La chispa del amor', 'Doctora X' y 'Aquel'. 12 de octubre: 'Liberen a Leonard Peltier'

'Liberen a Leonard Peltier' 13 de octubre: 'La trampa' y 'Tyson'

'La trampa' y 'Tyson' 14 de octubre: 'Tras los pasos de Gary Glitter'

'Tras los pasos de Gary Glitter' 15 de octubre: cuarta temporada de 'La diplomática' y 'Hollywood Arts'.

cuarta temporada de 'La diplomática' y 'Hollywood Arts'. 16 de octubre: 'Norm MacDonald: Una vida nada normal', 'El discípulo' y 'Criminales organizados'.

'Norm MacDonald: Una vida nada normal', 'El discípulo' y 'Criminales organizados'. 20 de octubre: segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners'.

segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners'. 22 de octubre: '¿Por casualidad hablaban de mí?' y tercera temporada de 'Nadie quiere esto'.

'¿Por casualidad hablaban de mí?' y tercera temporada de 'Nadie quiere esto'. 23 de octubre: 'Grande de España' y cuarta temporada de 'Lupin'.

'Grande de España' y cuarta temporada de 'Lupin'. 25 de octubre: 'Mi feliz matrimonio: episodios especiales'.

'Mi feliz matrimonio: episodios especiales'. 26 de octubre: 'El de Matthew Perry', serie documental.

'El de Matthew Perry', serie documental. 30 de octubre: 'SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía', documental.

Películas

1 de octubre: 'Ricos sin dinero'.

'Ricos sin dinero'. 2 de octubre: 'Las cartas de la vida'.

'Las cartas de la vida'. 7 de octubre: 'Cada vez menos extraño'.

'Cada vez menos extraño'. 9 de octubre: 'Animales'.

'Animales'. 14 de octubre: 'Cada día nace un listo'.

'Cada día nace un listo'. 15 de octubre: 'La tormenta'.

'La tormenta'. 16 de octubre: 'Lo dejamos acá'.

'Lo dejamos acá'. 20 de octubre: 'Todos los colores'.

'Todos los colores'. 30 de octubre: 'Colisión'.

Prime Video: terror, acción y nuevas temporadas

Prime Video tendrá entre sus principales novedades una nueva versión televisiva de Carrie, producida por Mike Flanagan a partir de la obra de Stephen King. También regresan producciones como Reina Roja y La lista final.

Series

2 de octubre: segunda temporada de 'Reina Roja: Loba negra' y estreno de 'Prefiero la muerte'.

segunda temporada de 'Reina Roja: Loba negra' y estreno de 'Prefiero la muerte'. 7 de octubre: 'Carrie'.

'Carrie'. 14 de octubre: tercera temporada de 'Helluva Boss'.

tercera temporada de 'Helluva Boss'. 21 de octubre: segunda temporada de 'La lista final'.

Películas

14 de octubre: 'Love Your Life'.

'Love Your Life'. 16 de octubre: 'Masterplan'.

'Masterplan'. 30 de octubre: 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.

Apple TV+: ciencia ficción, thriller y aventura

Apple TV+ apuesta en octubre por producciones de géneros diferentes. Entre ellas figuran Matchbox: la película, con John Cena y Jessica Biel, y Nocturno, thriller criminal protagonizado por Liev Schreiber, Zazie Beetz y Stephen Graham.

Series

2 de octubre: segunda temporada de 'Las hermanas Grimm'.

segunda temporada de 'Las hermanas Grimm'. 7 de octubre: 'Pequeños profetas'.

'Pequeños profetas'. 21 de octubre: segunda temporada de 'Buscando a Wanda'.

segunda temporada de 'Buscando a Wanda'. 30 de octubre: 'Nocturno'.

Películas

9 de octubre: 'Matchbox: la película', de acción y comedia.

'Matchbox: la película', de acción y comedia. 16 de octubre: 'Tenzing', cinta de aventura y drama protagonizada por Tom Hiddleston y Willem Dafoe.

Documentales

2 de octubre: 'La última gran escalada: el K2 en invierno'.

HBO Max: terror, clásicos y nuevas series

El catálogo de HBO Max para octubre combina nuevas producciones con películas conocidas de diferentes épocas. En series, destacan Kill Jackie, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, y Crystal Lake, precuela de la franquicia Viernes 13.

Series

2 de octubre: 'Kill Jackie'.

'Kill Jackie'. 4 de octubre: '¡A por Jiro!'.

'¡A por Jiro!'. 9 de octubre: 'Furia: Parte 2'.

'Furia: Parte 2'. 16 de octubre: 'Crystal Lake'.

'Crystal Lake'. 19 de octubre: 'In Vitro'.

'In Vitro'. 23 de octubre: 'Yaga'.

Películas

1 de octubre: 'Mentes peligrosas', 'El club de los poetas muertos', 'It Follows' y 'El exorcista'.

'Mentes peligrosas', 'El club de los poetas muertos', 'It Follows' y 'El exorcista'. 2 de octubre: 'Cocktail', 'Al filo del mañana', 'Eyes Wide Shut', 'Entrevista con el vampiro', 'Magnolia', 'Risky Business', 'El color del dinero' y 'El último samurái'.

'Cocktail', 'Al filo del mañana', 'Eyes Wide Shut', 'Entrevista con el vampiro', 'Magnolia', 'Risky Business', 'El color del dinero' y 'El último samurái'. 8 de octubre: 'BlackBerry', 'Moulin Rouge', 'Stoker', 'Jóvenes ocultos' y 'La vida secreta de Walter Mitty'.

'BlackBerry', 'Moulin Rouge', 'Stoker', 'Jóvenes ocultos' y 'La vida secreta de Walter Mitty'. 22 de octubre: 'Glass' y 'El protegido'.

Disney+: Marvel y nuevas producciones

Disney+ tendrá como uno de sus principales estrenos Vision Quest, nueva serie de Marvel Studios que continúa la historia relacionada con Visión y los acontecimientos de Bruja Escarlata y Visión y Agatha, ¿quién si no?. La plataforma también tiene previsto continuar durante octubre con los episodios de la temporada 13 de American Horror Story.

Series

2 de octubre: 'Coven Academy: El hechizo de las brujas'.

'Coven Academy: El hechizo de las brujas'. 7 de octubre: 'The Drop: Una historia de Snowfall' y 'Amor, dulce amor'.

'The Drop: Una historia de Snowfall' y 'Amor, dulce amor'. 8 de octubre: octava temporada de 'Las Kardashian'.

octava temporada de 'Las Kardashian'. 14 de octubre: primera temporada de 'Vision Quest'.

primera temporada de 'Vision Quest'. 30 de octubre: 'Caldas: El último barco'.

Películas y documentales