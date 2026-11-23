Marvel lanza tráiler final de Avengers: Doomsday y reúne a los X-Men y Vengadores El último avance de Avengers: Doomsday muestra el esperado encuentro entre los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, además de revelar detalles sobre el hijo de Steve Rogers y Peggy Carter.

Marvel Studios publicó el tráiler final de Avengers: Doomsday, la película que reunirá a algunos de los personajes más importantes de su universo cinematográfico en una batalla que pondrá en riesgo múltiples realidades. El avance ofrece nuevas imágenes de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, además de mostrar el alcance de la amenaza que representa Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Entre los momentos que más han llamado la atención de los seguidores destacan el regreso de Cíclope, quien pronuncia una de las frases más representativas de los mutantes, y una revelación relacionada con Steve Rogers. El antiguo Capitán América aparece vinculado a una nueva etapa de su vida junto a Peggy Carter, pues las imágenes muestran que ambos tienen un hijo adolescente.

¿Qué revela el tráiler final de Avengers: Doomsday sobre la reunión de los Vengadores y los X-Men?

El nuevo adelanto de Avengers: Doomsday presenta un escenario en el que distintas realidades se encuentran amenazadas por las colisiones entre universos. La intervención de Doctor Doom será el eje central de esta crisis, que obligará a varios grupos de superhéroes a unir fuerzas frente a un peligro que trasciende sus respectivos mundos. La película plantea así un encuentro entre personajes que hasta ahora habían desarrollado sus historias en diferentes etapas y franquicias de Marvel.

Entre los equipos que aparecen en el avance se encuentran los Vengadores liderados por Sam Wilson, los Nuevos Vengadores encabezados por Yelena Belova y los Cuatro Fantásticos. A ellos se suman los mutantes, cuya participación adquiere especial relevancia con el regreso de Scott Summers, conocido como Cíclope.

Uno de los instantes más destacados del tráiler ocurre cuando el personaje interpretado por James Marsden pronuncia la frase “¡A mí mis X-Men!”, una referencia directa a una de las expresiones más reconocibles de los cómics de Marvel. Este momento supone un guiño para los seguidores de las anteriores películas de los mutantes y anticipa la importancia que tendrá este grupo dentro de la historia.

La aparición de Cíclope también representa un punto de conexión entre las antiguas producciones de los X-Men y la nueva etapa cinematográfica de Marvel. Su regreso, acompañado de otros personajes de distintas franquicias, refuerza la dimensión del crossover que prepara el estudio para Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday revela que Steve Rogers y Peggy Carter tienen un hijo adolescente

Otra de las grandes sorpresas del tráiler final está relacionada con Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans. El avance muestra que el antiguo Capitán América construyó una vida junto a Peggy Carter, personaje al que da vida Hayley Atwell, y que ambos tienen un hijo que actualmente es adolescente.

Esta revelación introduce un nuevo elemento en la historia del personaje, especialmente por los antecedentes de sus viajes temporales y las decisiones que marcaron su destino al final de Avengers: Endgame. La presencia de un hijo abre interrogantes sobre cómo se desarrolló su vida junto a Peggy y de qué manera esa familia podría quedar involucrada en los acontecimientos de la próxima película.

Además, el descubrimiento plantea preguntas sobre las consecuencias de las alteraciones temporales y su relación con las colisiones entre universos. Aunque el tráiler no detalla cuál será la participación del hijo de Steve Rogers en el conflicto, su aparición añade una dimensión familiar a la historia del antiguo líder de los Vengadores.