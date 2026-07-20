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Marvel presentó el primer tráiler de Avengers Doomsday, un adelanto que marca el inicio de una nueva etapa para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El avance reúne a varios de los héroes más importantes de la franquicia y anticipa un conflicto que amenaza con alterar el destino del multiverso. Además de las espectaculares secuencias de acción, el video confirma la presencia de personajes muy esperados por los seguidores de la saga.

La nueva película también despeja varias de las incógnitas que rodeaban su historia. El material promocional presenta por primera vez a Doctor Doom como el principal enemigo de esta entrega, muestra el esperado regreso de Chris Evans y confirma la incorporación de figuras emblemáticas de los X-Men, preparando el camino para uno de los mayores cruces de personajes que ha realizado Marvel en la pantalla grande.

Revelan primer tráiler de Avengers Doomsday

El primer avance oficial de Avengers Doomsday sitúa a los héroes frente a una amenaza sin precedentes. Desde sus primeros minutos, el tráiler construye una atmósfera marcada por la destrucción y la incertidumbre, dejando entrever que las alteraciones del multiverso han desencadenado consecuencias imposibles de contener.

Las imágenes muestran enfrentamientos a gran escala, escenarios devastados y la convergencia de distintas realidades. Todo apunta a que los sobrevivientes deberán dejar de lado sus diferencias para enfrentar un enemigo cuya influencia se extiende más allá de una única línea temporal.

El adelanto también sugiere que los acontecimientos de producciones anteriores tendrán un papel determinante en la historia, consolidando una narrativa que conecta distintas fases del UCM y prepara el escenario para un conflicto de dimensiones inéditas.

La dura advertencia de Thor sobre la gran amenaza que enfrenta el MCU

Uno de los momentos más destacados del tráiler Avengers Doomsday está protagonizado por Thor, quien pronuncia un discurso que resume la gravedad del escenario al que deberán enfrentarse los héroes.

El Dios del Trueno recuerda que ha combatido junto a guerreros extraordinarios y sobrevivido a enemigos capaces de poner en peligro mundos enteros. Sin embargo, admite que ninguno de esos adversarios le generó el nivel de preocupación que despierta la amenaza actual.

Sus palabras dejan claro que el enemigo al que se enfrentan supera cualquier desafío anterior y que el margen de error es prácticamente inexistente. El mensaje sirve para elevar la tensión del relato y anticipar que ningún integrante del equipo tiene asegurado su destino durante esta nueva película.

El regreso de Chris Evans y la primera aparición de Doctor Doom

El momento culminante del avance llega con la aparición de Doctor Doom, personaje que asume el rol de principal antagonista de Avengers Doomsday. El tráiler ofrece las primeras imágenes oficiales del villano, cuya llegada representa un cambio trascendental para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La historia plantea que los sacrificios realizados por los Vengadores en entregas anteriores podrían resultar insuficientes si los distintos grupos de héroes no logran trabajar unidos frente a esta nueva amenaza.

Entre las principales sorpresas también destaca el regreso de Chris Evans como Steve Rogers. El adelanto muestra una nueva etapa para el personaje, ahora convertido en padre, mientras que Thor aparece acompañado por su hija adoptiva, Love, ampliando el panorama de varios de los protagonistas más importantes del UCM.

La aparición de los X-Men y una mirada a Wakanda

El primer tráiler Avengers Doomsday confirma la incorporación de varios integrantes de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel. Entre ellos aparecen Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cíclope y Gambito, este último interpretado por Channing Tatum tras su participación en Deadpool and Wolverine.

El avance también reúne a los Fantastic Four y a los Thunderbolts, quienes vuelven a coincidir en pantalla para sumarse a la defensa del multiverso frente a la amenaza encabezada por Doctor Doom.

Otra de las secuencias relevantes se desarrolla en Wakanda, donde aparecen Black Panther, interpretada por Letitia Wright; Namor, a cargo de Tenoch Huerta; M'Baku, interpretado por Winston Duke; y Thing, personaje de Ebon Moss-Bachrach. Paralelamente, también se muestran las primeras imágenes de Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden retomando sus papeles como Profesor X, Magneto y Cíclope, respectivamente.

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¿Cuándo se estrena Avengers Doomsday en cines?

La nueva película llegará a los cines de Latinoamérica el 17 de diciembre, mientras que su estreno en Estados Unidos y otros mercados internacionales está programado para el 18 de diciembre.

Marvel informó que los detalles sobre la preventa de entradas y las funciones especiales serán anunciados en los próximos meses a través de las cadenas de cine y sus canales oficiales.