Óscar 2027: 104 películas compiten por una nominación a la categoría mejor película internacional El documental peruano 'Vino la noche', de Paolo Tizón, busca ingresar a la lista corta de mejor película internacional en una edición con récord de participantes.

A menos de un mes de conocerse la lista corta o shortlist de las películas que continúan en competencia para la 99.ª edición de los premios Óscar, la Academia dio a conocer un nuevo récord: 104 películas de 100 países buscan una nominación en la categoría de mejor película internacional. Entre ellas figuran Fjord (Rumania), La bola negra (España) y Minotaur (Francia). Por Perú compite el premiado documental Vino la noche, ópera prima de Paolo Tizón.

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Con 104 películas internacionales en competencia, 38 películas de animación y 190 documentales, los plazos de presentación de postulaciones cerraron el 30 de septiembre, el 12 de noviembre y el 15 de octubre, respectivamente. Los miembros de la Academia inician el proceso de votación el 7 y este culmina el 11 de diciembre. Cuatro días después se anuncian las listas de finalistas de los Óscar 2027.

Sobre el proceso de selección y el cruce entre categorías, Variety detalla: “La Academia señala que algunos aún deben completar su exhibición en cines y cumplir con las demás reglas de la categoría antes de poder avanzar. Los miembros de la rama de animación votan automáticamente por los cinco nominados. Los miembros de otras ramas pueden participar, siempre que cumplan con un requisito mínimo de visualización. Los largometrajes de animación también pueden competir en otras categorías, incluida la de mejor película”.

Documental peruano busca una nominación

Cada año, los países eligen la película que los representará en busca de una nominación en la categoría de mejor película internacional (antes mejor película extranjera), y la mayoría emplea una maquinaria de publicidad, además de un presupuesto para proyecciones en Estados Unidos, donde puedan ser vistas por los miembros de la Academia. El año pasado, 15 fueron las finalistas en medio de una lista de 86 largometrajes presentados. Por Perú compitió la película en quechua Kinra, que según detalló su productor Walter Manrique a La República, no contó con el apoyo de las entidades del Estado.

Esta vez nos representa el documental Vino la noche, que tiene un recorrido importante en festivales de clase A. En 2024 ganó el premio del Festival Karlovy Vary, en República Checa, y ha tenido reseñas en medios como Variety y The Hollywood Reporter. Además, ha tenido proyecciones en otros países de Europa, como en España, para los miembros de la Academia, porque también compite por Perú para una nominación en los Goya.

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Con la película, Paolo Tizón ingresa a los cuarteles y logra un documental sobre un grupo que se prepara para combatir en el Vraem. Captura entrenamientos extenuantes y se acerca más a los que llegan de entornos precarios, para quienes ser militar es la única opción. “He ido creciendo escuchando lo que decían, la historia del Perú en esta relación con las Fuerzas Armadas y lo que pasó en el conflicto armado interno. De pronto, la mirada sobre los militares empieza a complejizarse, ¿no? Tenía muchas preguntas y las he intentado responder a través de una película”, nos dijo en entrevista con La República.

El 15 de diciembre se conocerá si Perú continúa en carrera a los Óscar 2027.