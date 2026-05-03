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Outlander temporada 8 en Disney+: dónde ver todos los episodios completos de la serie protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan

La temporada final de 'Outlander' ya se emite con diez episodios. Conoce fechas, horarios y plataformas para ver cada capítulo completo de la serie en Latinoamérica a través de Disney+.

'Outlander' se despide con su octava temporada. Foto: Captura YouTube
'Outlander' se despide con su octava temporada. Foto: Captura YouTube
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Outlander temporada 8 marca el cierre de una historia que durante años combinó romance, viajes en el tiempo y drama histórico con gran éxito internacional. La producción, liderada por Caitriona Balfe y Sam Heughan, retoma la acción tras una pausa de un año y sitúa nuevamente a sus protagonistas en Fraser’s Ridge, en Carolina del Norte, un lugar donde deberán adaptarse a un entorno transformado por los acontecimientos recientes.

En esta entrega final, la narrativa profundiza en conflictos que han acompañado a la serie desde sus primeras temporadas. Entre ellos, destacan los misterios en torno a Faith, la hija que Claire y Jamie creían haber perdido, así como las revelaciones que dejó escritas Frank Randall —personaje interpretado por Tobias Menzies— sobre el destino de Jamie. La historia se basa en las novelas más recientes de Diana Gabaldon, lo que consolida el desenlace de una trama compleja y emocional.

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¿Dónde ver todos los episodios de 'Outlander' temporada 8?

La temporada 8 comenzó su emisión oficial el 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos a través de Starz, canal de suscripción premium que mantiene el estreno semanal de cada episodio. Esta estrategia ha permitido mantener la expectativa de los seguidores, quienes siguen la evolución de la historia capítulo a capítulo.

En América Latina, los episodios están disponibles en Disney+, donde cada entrega se incorpora al catálogo un día después de su transmisión original. Esta modalidad facilita el acceso para el público hispanohablante, que puede seguir la temporada con un breve desfase. En el caso de España, la serie se emite a través de Movistar Plus+, respetando el calendario internacional.

La temporada final de 'Outlander' cuenta con 10 episodios, lo que la convierte en una de las entregas más compactas de la serie. Además, se ha confirmado la participación del elenco principal, que incluye a Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, Izzy Meikle-Small, David Berry y William Ransom, quienes acompañan a los protagonistas en el cierre de la historia.

El calendario oficial de estrenos de los capítulos de Outlander temporada 8 es el siguiente:

  • Episodio uno: 6 de marzo de 2026
  • Episodio dos: 13 de marzo de 2026
  • Episodio tres: 20 de marzo de 2026
  • Episodio cuatro: 27 de marzo de 2026
  • Episodio cinco: 3 de abril de 2026
  • Episodio seis: 10 de abril de 2026
  • Episodio siete: 17 de abril de 2026
  • Episodio ocho: 24 de abril de 2026
  • Episodio nueve: 1 de mayo de 2026
  • Episodio 10: 8 de mayo de 2026

Este cronograma confirma que la serie mantiene un lanzamiento semanal, lo que permite a los espectadores seguir el desenlace de manera progresiva.

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Horarios para ver los episodios de la temporada 8 de 'Outlander'

En Estados Unidos, la emisión de cada episodio de Outlander temporada 8 se realiza a través de Starz a las 8.00 p. m. (hora del este) y a las 5.00 p. m. (hora del Pacífico). Este horario corresponde a la transmisión televisiva original, que sirve como referencia para el resto de territorios.

Para los usuarios de Disney+ en América Latina, los episodios suelen estar disponibles desde el día siguiente, por lo general en horas de la madrugada, dependiendo de la actualización del servicio. Esto permite que los suscriptores accedan al contenido en un margen cercano al estreno global y mantengan activa la conversación en redes sociales y comunidades de fans.

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